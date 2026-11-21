Benevento accende il Natale: piazza Risorgimento gremita Al via il cartellone dell'evento che accompagnerà le festività

Benevento dà ufficialmente il via alle festività natalizie e lo fa con una piazza Risorgimento gremita di famiglie, bambini e visitatori. Migliaia di persone hanno partecipato all’apertura dell’XI edizione di “InCanto di Natale”, la manifestazione diretta da Renato Giordano che, dal 21 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, animerà il capoluogo sannita con luminarie, musica, spettacoli e iniziative per tutte le età.

Ad aprire la serata il Coro delle Voci Bianche e l’accensione del Grande CantAlbero, momento simbolico che ha dato ufficialmente inizio al Natale beneventano. Poi spazio alla musica della Boomerang Orkestra, alle performance di acrobatica aerea al cerchio, alla Parata dei Cartoni Animati, a Babbo Natale e alla giostra carosello gratuita dedicata ai più piccoli.

Una partenza partecipata, che ha restituito l’immagine di una città vestita a festa e pronta ad accogliere cittadini e turisti. Soddisfatto il sindaco Clemente Mastella, che ha sottolineato l’emozione e l’orgoglio per la riuscita dell’iniziativa. «Il mio cuore è commosso, sono veramente orgoglioso di aver realizzato insieme ai collaboratori questa splendida iniziativa», ha dichiarato, lanciando anche un messaggio di pace e condivisione: «Siate sognatori di pace, vogliatevi tutti quanti bene».

Un cartellone diffuso, come ha spiegato il direttore artistico Renato Giordano, che non si fermerà al centro cittadino. Spettacoli e appuntamenti gratuiti accompagneranno i fine settimana lungo corso Garibaldi e nelle piazze dei diversi rioni. A Rione Libertà, in piazza San Modesto, spazio a una grande slitta di 13 metri e a un Babbo Natale alto sei metri, mentre alla Dormiente saranno protagoniste installazioni natalizie e iniziative gastronomiche.

«Benevento è una grande città, tutti i rioni hanno il simbolo del Natale», ha ricordato Giordano, evidenziando anche la collaborazione con la Pro Loco per il Turismo per favorire l’arrivo di visitatori e pullman da fuori provincia.

Il Natale a Benevento è cominciato: una festa diffusa che punta a coinvolgere l'intera comunità e a trasformare la città in una destinazione di luci, spettacoli e tradizioni.