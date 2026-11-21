Primavera, il Benevento vince ad Ascoli: agganciato il primo posto La truppa di Panarelli vola e ottiene un importante successo firmato Soprano

Ascoli-Benevento 0-1

Ascoli: Raffaelli, Zampardi (1'st Cucco), Bruni, Di Mattia, Diamanti F. (1'st Tocchi), Dente, Catanzaro, Angelino, Balducci (22'st Cantini), Russo (39'st Aloisi), Sulli (22'st Ripa). A disp.: Angeletti, Leonori, Cicchitti, Diamanti T., Perrulli, Atlason, Rossi. All.: Biavanti

Benevento: Rosa, Scarpitella, Manuzzi, Viscovo (39'st Jerradi), Formicola, D'Ambrosio, Battista, Kwete, Soprano (39'st Amico), Grilli (18'st Paolini), Lo Russo (30'st De Benedetto). A disp.: Mandato, Sessa, Petrizzo, Carandente, Pacifico, Pirozzi, Liguori. All.: Cristiani (Panarelli squalificato)

Arbitro: Mammoli di Perugia. Assistenti: Silenzi di San Benedetto del Tronto e Bianchi di Macerata

Marcatore: 14'pt Soprano

Terzo 1-0 consecutivo per il Benevento che ottiene una importante vittoria in casa dell'Ascoli. A decidere il match è stato Soprano, grazie a un gol messo a segno dopo quattordici minuti di gioco. Si tratta di un risultato pesante, soprattutto perché proietta il Benevento di Panarelli (oggi squalificato, al suo posto Cristiani) al primo posto della classifica. Il concomitante pareggio del Catanzaro a Bari ha permesso ai giallorossi di agganciare il comando a quota 22 punti. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena all'Avellola contro il Napoli.