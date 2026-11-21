Contrade, Ndc Benevento: "Incredibili rimostranze da certa opposizione" "Dovrebbero scusarsi, invece di attardarsi in un inutile recriminare"

"Siamo all'incredibile. Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato giustamente un risultato importantissimo: più di diecimila persone in città avranno finalmente accesso al gas naturale e potranno dire addio a costosi e pericolosi bomboloni o cisterne. Di fronte a questo certa opposizione ha l'ardire di recriminare per qualche normale, inevitabile complicazione burocratica. Ora con questa amministrazione il risultato è raggiunto: la gara prende il via ed entro i tempi tecnici le famiglie di tutte le contrade avranno il gas. Loro non l'avevano né realizzato, né pensato prima. Dovrebbero, non fare rimostranze ma chiedere scusa", lo scrive in una nota il coordinamento cittadino di Noi di Centro.

"Idem per i numeri civici. Migliaia di famiglie delle contrade nell'anonimato civico. Con l'amministrazione Mastella vulnus sanato e operazione completata. Ne abbiamo posti 10mila. E così per quel depuratore che Benevento non ha mai avuto, che loro non erano riusciti a realizzare e che ora è finalmente una realtà. Dovrebbero scusarsi, invece di attardarsi in un inutile recriminare".