Confindustria: Parziale riconfermato alla guida della Sezione sanità privata Il Presidente: "Continuità d'azione, sinergia territoriale con Avellino e tutela delle aree interne"

Stefano Parziale è stato riconfermato Presidente della Sezione Sanità Privata, un risultato che premia il lavoro svolto e assicura piena continuità all’azione associativa del comparto.

Nel ringraziare gli associati per la rinnovata fiducia, il Presidente Parziale ha espresso grande soddisfazione non solo per la riconferma, ma anche per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo: una squadra coesa che rappresenta in modo completo e trasversale l'intero ciclo erogativo delle prestazioni sanitarie.

«La continuità è un fattore determinante perché ci consente di proseguire senza interruzioni lungo il percorso già tracciato, affrontando con maggiore incisività le sfide del settore», ha dichiarato Stefano Parziale.

Nel delineare le linee programmatiche del nuovo mandato, il Presidente ha individuato tre direttrici fondamentali per lo sviluppo e la tenuta del sistema sanitario privato:

Presa in carico globale del paziente: Promuovere una stretta sinergia operativa tra tutte le strutture associate per costruire percorsi integrati che accompagnino il cittadino in ogni fase, dalla diagnosi fino alla riabilitazione.

Asse strategico Benevento-Avellino: Rafforzare la collaborazione con le altre sezioni territoriali e, in modo particolare, con la Sezione Sanità di Avellino. Una sinergia indispensabile alla luce delle politiche regionali, poiché la determinazione e l'assegnazione dei budget sanitari vengono definite dalla Regione proprio su scala di macroarea Benevento-Avellino.

Difesa delle aree interne: Porre al centro del dialogo istituzionale la tutela delle aree interne, territori che, per conformazione geografica e caratteristiche socio-demografiche, presentano esigenze e criticità sostanzialmente diverse rispetto alle aree metropolitane e costiere, richiedendo dunque criteri di valutazione e sostegno adeguati.

Con una governance che abbraccia tutte le specialità e le fasi dell'assistenza, la Sezione si prepara dunque a consolidare il proprio ruolo di interlocutore qualificato e propositivo presso le istituzioni regionali e sanitarie, a tutela delle imprese del comparto e del diritto alla salute dei cittadini.

La squadra di Presidenza risulta così composta: Stefano Parziale (Centro polidiagnotico gammacord-sannio tac srl), Marcella De Vizia (Centro polidiagnotico gammacord-sannio tac srl), Carolina Di Pietro (Ge.p.o.s. srl), Giuseppe Di Sorbo (Eubios srl) e Sandro Tarantino (Ditar srl).