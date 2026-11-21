Un'agenda femminista: l'imput da Benevento Successo per l'incontro di ieri

Ieri sera, venerdì 20 novembre, il RESET di Benevento era affollatissimo per l’iniziativa promossa ed organizzata dal PD Sannita: un’Agenda femminista per una speranza organizzata.

Un momento di confronto e proposta per mettere al centro dell’azione politica i temi dell’uguaglianza, dei diritti e della partecipazione democratica ai processi di gestione del potere.

Con il claim "costruiamo insieme città più eque, inclusive e attente ai diritti e ai bisogni di tutte e tutti", l'incontro, moderato da Floriana Fusco, prof.ssa associata Economia Aziendale Lumsa di Palermo, si è sviluppato intorno ad una serie di interventi anzitutto espressione della società civile sannita. Professioniste, imprenditrici, lavoratrici dei settori più disparati hanno condiviso la propria esperienza, le difficoltà e i successi, senza indugiare in schematismi pre costituti.

Un linguaggio chiaro per raccontare ed esporre ciò che è stato fatto e quanto resta da fare sul lungo cammino dell’uguaglianza e della parità delle donne e degli uomini sul lavoro, nelle istituzioni e nelle varie espressioni della vita quotidiana. Un appuntamento significativo che ha inteso contribuire, con l'autenticità delle nostre aree interne, al progetto politico del partito democratico e dell'alleanza di centro sinistra verso una "prospettiva di genere" che qualifichi trasversalmente l’azione di governo della res publica, dai territori al livello nazionale. Il salto di qualità, da compiere tutti insieme, è superare l'idea di una semplice somma di misure settoriali, proponendo invece una lettura complessiva di società, economia, lavoro, diritti e sviluppo sostenibile nella consapevolezza che i diritti di oggi sono il frutto delle tante lotte di un passato in cui la «Politica ha saputo piantare alberi, sapendo che un giorno altre ed altri si sarebbero seduti alla loro ombra».

L'incontro, dopo i saluti introduttivi delle padrone di casa, Rosa Razzano e Filomena Marcantonio, segretaria cittadina e provinciale del Partito Democratico, ha visto il succedersi di numerosi interventi. Ha chiuso i lavori Valeria Valente, Senatrice del Partito Democratico, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.