A Benevento la celebrazione della Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri Al Sacro Cuoro la celebrazione officiata dall’Arcivescovo di Benevento Michele Autuoro

Nella mattinata odierna, presso la “Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù” di Benevento, è stata celebrata la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle altre Autorità civili e militari della provincia.

Alla celebrazione, officiata dall’Arcivescovo di Benevento S.E. Mons. Michele Autuoro, hanno partecipato una rappresentanza dei militari in servizio presso il Comando Provinciale e il Gruppo Forestale di Benevento, i familiari dei caduti decorati al Valor Militare e Civile e vittime del dovere, gli orfani dei militari dell’Arma, nonché una folta rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Al termine della funzione religiosa, il Colonnello Marco Keten, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, si è soffermato sul significato della cerimonia, affermando che la “Virgo Fidelis” non si limita a simboleggiare l'adempimento di un dovere: incarna l'aspetto più autentico e sacro del servizio di ogni Carabiniere. Nel nome della Vergine Madre, la "fedeltà" cessa di essere una semplice virtù militare o professionale e diventa una scelta di vita spirituale, un'offerta silenziosa di protezione verso il prossimo. In questo legame sacro risiede la forza morale che guida ogni Carabiniere nelle ore del pattugliamento notturno, nelle emergenze che scuotono le nostre comunità e nelle scelte più complesse, dove la solitudine del dovere incontra il conforto della fede.

Oltre a festeggiare la “Virgo Fidelis”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno anche commemorato l’85° anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di "Culqualber" da parte del primo Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa che vide contrapposte le truppe britanniche e quelle italiane. Per quel fatto d’armi alla bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. In memoria dell'evento Sua Santità Pio XII, nell’anno 1949, proclamò Maria "Virgo Fidelis" patrona dei Carabinieri e ne fissò la ricorrenza il 21 novembre, data in cui la cristianità commemora la presentazione della Beata Vergine Maria al tempio di Gerusalemme.

In concomitanza con le due commemorazioni, l’Arma ha celebrato anche la “Giornata dell’Orfano”. Al riguardo, il Comandante Provinciale ha evidenziato la preziosa attività svolta quotidianamente dall’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) per la vicinanza e il sostegno morale alle famiglie e, soprattutto, agli orfani dei Carabinieri caduti in servizio.

Infine il Colonnello Keten da ricordato l’esempio e il valore di tutti i Carabinieri figli di questa terra che hanno offerto la loro vita nell’adempimento del dovere, come l’Appuntato Scelto M.O.V.M. Tiziano Della Ratta, l’Appuntato M.O.V.C. Vittorio Vaccarella, il Carabiniere M.O.M.C. Pasquale Ruggiero, il Maresciallo M.O.V.M. Francesco Pepicelli, il Maresciallo M.O.V.C. Gennaro Soricelli, il Maresciallo Maggiore M.O.V.C. Vito Ievolella e il Carabiniere M.O.M.C. Elio Di Mella.