Suicidio De Gennaro, Mastella: "Vicenda drammatica" "Il monito è che tritacarne e pressioni mediatiche possono uccidere"

"Mi ha lasciato sgomento la notizia del suicidio dell'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro. La vicenda in cui era coinvolto, relativa alla strage di via D'Amelio, era seria, complessa e irta di misteri e nodi irrisolti. Ciò non toglie nulla al dramma e alla lezione da trarre da questa dolorosa vicenda: il tritacarne, la pressione dei media e le condanne preventive della pubblica opinione possono uccidere e anche un uomo forte e abituato a responsabilità importanti può crollare, essere sopraffatto da questo meccanismo infernale", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clemente Mastella.

"Sant'Agostino diceva che chi uccide sé stesso, uccide sempre un uomo: memore di ciò, da cattolico resta la distanza morale da questi gesti. Ma so per esperienza personale quale grado di pressione generi per un personaggio pubblico essere alla gogna, anche mediatica, oltre che giudiziaria. Per dieci anni sono stato sotto processo, il mio partito, l'Udeur, bollato come associazione a delinquere. Qualche pm aveva chiesto condanne che cumulate per i vari indagati superavano quelle di certi boss. Dieci anni di inferno, poi la redenzione il 'giudice a Berlino' che mi scagionò da tutto, azzerò i capi di imputazione per me e per mia moglie. Mi dimisi da Ministro. So che quel pressing può asfissiare e un uomo può finire sovrastato fatalmente, come accaduto a De Gennaro. Un indagato è sempre una persona e la Dignità umana va preservata e tutelata sempre: occorre che l'intero sistema mediatico-giudizario si autoriformi in questo senso. Per evitare tragedie umane e familiari", conclude Mastella.