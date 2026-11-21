Benevento, Floro Flores mastica amaro: "Responsabilità mia sugli errori" Il tecnico giallorosso: "Devo fare delle valutazioni, faccio mea culpa"

Ecco il commento di Floro Flores sulla sconfitta rimediata dal Benevento contro la Sampdoria: "C'è il rammarico per gli errori commessi, vuol dire che qualcosa sto sbagliando. Se capitano più volte simili situazioni vuol dire che la responsabilità è mia, non dei ragazzi. Devo fare delle valutazioni. Il secondo tempo mi è piaciuto per come siamo entrati, ma la Sampdoria ci ha lasciato più campo e abbiamo gestito bene la palla con poca lucidità sotto porta. Faccio mea culpa, mi assumo completamente la responsabilità. Ai ragazzi chiedo sempre di giocare dove vedono, quindi se fai dei tacchi a centrocampo rischi di perdere palla in uscita perché sei aperto. Occorre giocare in sicurezza in certe zone del campo, l'ho sempre detto ma se capita così spesso vuol dire che la responsabilità è mia. Alla squadra posso dire poco, se non per errori individuali dettati a volte dalla troppa superficialità. Il primo pensiero che mi viene in mente è che siamo stati poco lucidi e umili, dobbiamo tornare all'inizio quando abbiamo preso quattro schiaffi. Non sono preoccupato, ma sono incazzato perché se si fanno tre errori uguali contro la Sampdoria, vuol dire che non abbiamo capito il campionato. Purtroppo nel calcio valgono i punti e oggi abbiamo qualcosa in meno a causa dei nostri errori. E' solo colpa mia".

Floro Flores verso l'Empoli: "Dobbiamo lavorare"

Il tecnico poi ha parlato dei prossimi impegni: "Affronteremo l'Empoli con voglia e serenità, senza perdere ciò che sappiamo fare. Sarà una partita importante che si prepara con il lavoro. L'unica cosa che conta è questa. Dobbiamo lavorare tanto perché c'è tanto da migliorare. Per fortuna arriva un'altra partita subito".