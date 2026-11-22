Piano Triennale Lavori Pubblici 2027-2029 le osservazioni di Benevento Domani: "Un altro lascito, tra libro dei sogni e romanzo d’appendice. È da beneficio d’inventario"

"La Giunta comunale ha adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029, assicurando alla città che «non si tratta del libro dei sogni». L’Associazione concorda: quello presentato da Palazzo Mosti somiglia invece a un romanzo d’appendice ottocentesco, in cui gli stessi personaggi tornano ogni anno con un nuovo episodio e l’identico finale: una programmazione che si rinvia".

Così il Presidente dell'Associazione Benevento Domani, Nicola Boccalone in una nota che prosegue "Con le amministrative ormai alle porte nella primavera 2027, chiamarlo "piano triennale" è una licenza poetica degna del realismo magico: nei fatti è un "piano semestrale", utile giusto a intestarsi l’approvazione del solo piano prima del voto, lasciando le incompiute a chi verrà dopo. Il teatro dell’assurdo: opere che spariscono e rinascono con un altro nome.

Analizzate le schede ufficiali e confrontate con i programmi dal 2022, emerge una vera e propria messinscena pirandelliana di opere in cerca d'autore, ma soprattutto di una gara d'appalto:

- Il gioco dei codici: Quando un’opera accumula troppi rinvii, le si cambia il Codice Unico di Intervento (CUI) per cancellarne la memoria storica. Così la scuola Silvio Pellico — scomparsa nel programma 2026-2028 senza spiegazioni — riappare nel 2027 come se fosse appena nata, ma con l’importo più che dimezzato (da 5,16 a 2,3 milioni di euro) e la progettazione ancora ferma al primo gradino (DIP). Stessa sorte per l’ex Cral e per la scuola San Vito.

- Le sparizioni silenziose: Dal piano svaniscono, senza nemmeno una riga nella obbligatoria Scheda F, il "nuovo sistema depurativo" (41,9 milioni) accorgendosi solo adesso che il comune è (orgogliosamente) commissariato, e svaniscono nel nulla la strada di Olivola e Villa dei Papi, oltre a circa 50 milioni di altre opere tra metropolitana leggera e reti fognarie.

L'eterno ritorno (o riposo?): dal 2022 continuano a girare nei programmi circa 200 milioni di euro di interventi per cui non è mai stata bandita una gara: dalla messa in sicurezza dei fiumi Calore e Sabato (71,2 milioni) all'ampliamento del cimitero (22 milioni), fino alle otto scuole da adeguare sismicamente, puntualmente slittate al 2028.

Piazza Orsini e Parco delle Streghe: scenografie senza cantieri. Su Piazza Orsini siamo in piena pittura metafisica: dopo cinque anni di annunci e zero gare, la piazza non c'è ancora, ma l’Amministrazione ha già affidato una struttura espositiva luminosa da 16.550 euro. Il vuoto urbano aperto nel 1943 non viene ricucito, ma sarà ben illuminato. Al Parco delle Streghe, invece, l’unica cosa che prende il volo sono i costi (saliti a 8,6 milioni), mentre la conformità urbanistica resta inchiodata su un granitico «No». Il tutto ignorando sistematicamente lo strumento dei concorsi di progettazione previsti dalla legge regionale.

Conti concettuali e trasparenza "bianco su bianco".

Il bilancio del Piano è un’opera d’arte concettuale: i soldi si immaginano, ma non si vedono. Il 90% delle risorse (oltre 306 milioni) sono trasferimenti di altri enti ancora da ottenere, mentre le risorse proprie del Comune sono appena lo 0,6%. Perfino il parere contabile allegato alla delibera rimanda la verifica delle coperture «di volta in volta»: più che programmazione finanziaria, è meteorologia finanziaria.

E che dire del paradosso delle due delibere che si ignorano: nove giorni prima del Piano lavori la stessa Giunta aveva approvato il Piano delle alienazioni da 5,36 milioni che per legge dovrebbero finanziare gli investimenti, ma nel Piano triennale di quei fondi non c’è traccia. Mera distrazione o destinati ad altro?

Sul fronte della trasparenza, infine, la pagina dedicata alle opere pubbliche sul sito del Comune ospita un file Excel fermo al novembre 2023, dove 403 opere su 465 risultano con zero pagamenti e cantieri PNRR in ritardo — come le scuole Torre-Sala, ferme da settembre — compaiono addirittura con zero finanziamenti. Una trasparenza degna di un quadro monocromo bianco su bianco: talmente spinta che non si vede più niente.

Il Piano è al momento solo adottato. Prima che diventi esecutivo, presenteremo osservazioni formali per evitare che la città erediti soltanto un catalogo di opere sulla carta".