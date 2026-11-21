Benevento, che spreco: occorre cambiare registro La Samp ha fatto 3 gol con 4 tiri verso la porta giallorossa. La strega ne ha scagliati 19

I numeri sembrano raccontare due partite diverse. Il Benevento ha chiuso la sfida di Marassi con il 74 per cento di possesso palla, alla Sampdoria ne è bastato il 26 per cento per siglare tre gol. C'è qualcosa che non torna.

Sottolineava il telecronista di Dazn che la differenza abissale sta soprattutto nel modo di giocare delle due squadre. E sarà anche vero, ma se una squadra ha il pallone tra i piedi il 74 per cento delle volte e scaglia verso la porta avversaria la bellezza di 19 tiri, di cui 6 nello specchio, dovrebbe raccogliere di più degli avversari che di tiri verso la rete giallorossa ne hanno scagliati 4 in tutto, di cui giusto 3 nello specchio della porta. Toh, proprio quelli dei tre gol.

Lasciamo perdere i numeri, tanto quello che la strega ha fatto a Marassi è sotto gli occhi di tutti. Errori in fase difensiva, con Mbabu sulla corsia destra della Doria (la sinistra della strega) che è diventato una sorta di assist man infallibile e con Tutino e Lorenzo Insigne in gol entrambi di testa, loro che nel gioco aereo non eccellono di certo. Gol che si fanno in allenamento quando ci si esercita da soli, senza avversari.

Il resto viene dalle occasioni prodotte. Si può tirare 19 volte verso la porta avversaria per centrarla una sola volta? Difetti congeniti o una partita andata storta? Anche Floro ha detto che se si ripetono sempre gli stessi errori allora bisogna rivedere qualcosa. Perchè errare è umano, ma perseverare diventa diabolico.

Senza assolutamente voler trovare degli alibi, c'era anche un calcio di rigore nella ripresa su Okereke che l'arbitro non ha ritenuto tale. Ormai in Italia non si chiamano più quei penalty, lo fanno solo gli altri arbitri europei, ragione per cui le squadre italiane spesso tornano bastonate dalle trasferte delle Coppe.

Certo, tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Ha cominciato Scognamillo che s'è visto deviare sulla linea di porta una sorta di pallonetto indirizzato nell'angolo. Poi nella ripresa hanno completato l'opera Siatounis che ha sprecato tutto solo mandando a lato, Okereke calciando alto da buona posizione, Salvemini non arrivando su un pallone che gli è passato un centimetro sopra il capo. Si dice che bisogna preoccuparsi solo quando non si creano occasioni, ma noi diciamo che la preoccupazione arriva anche quando le opportunità sono tantissime, ma nessuno è in grado di concretizzarle. Tra l'altro la manovra del Benevento l'hanno ormai studiata tutti: lasciano tutti il pallino nelle mani dei giallorossi, si chiudono dietro e occupano ogni spazio. E' così che capita che con quattro tiri in porta tre finiscano in rete.

Detto questo sembra scontato che perdere a Marassi ci può anche stare (magari non in questo modo...), ora bisogna solo pensare a risollevarsi in fretta. Perchè di tempo per piangersi addosso non ce n'è: martedì arriva l'Empoli di Matteo Andreoletti. Serve una vittoria, senza se e senza ma.