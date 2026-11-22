Califano: il sassofonista beneventano presenta "A porte chiuse" Un viaggio intimo tra jazz e ricerca sonora

Un lavoro che testimonia la ricerca artistica di un musicista capace di muoversi tra linguaggi contemporanei senza perdere il legame con la propria identità creativa.

Arriva un nuovo capitolo nel percorso artistico di Federico Califano, sassofonista e compositore beneventano, che il 27 novembre 2026 pubblica “A porte chiuse”, il suo nuovo lavoro discografico per Sghetto Records con IRMA Records.

Un album che segna una svolta nella sua produzione musicale, allontanandosi per la prima volta dal contesto performativo per esplorare una dimensione più intima, personale e compositiva.

Diplomato con lode al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna, Califano ha costruito negli anni un percorso di formazione e ricerca di respiro internazionale. Si è formato presso Siena Jazz, dove ha ottenuto borse di studio, e ha partecipato a seminari e masterclass con musicisti del calibro di Enrico Rava, Dave Liebman, Donny McCaslin, Rosario Giuliani, Ben Wendel e Miguel Zenón.

Con “A porte chiuse” l'artista sceglie di aprire una finestra su una parte meno conosciuta del proprio universo creativo. Il disco nasce infatti da una pratica intima e privata, coltivata parallelamente all'attività di sassofonista jazz, lontano dal circuito professionale e dalla dimensione pubblica della musica. Un lavoro rimasto a lungo inedito, nel quale Califano ha trovato uno spazio personale in cui comporre liberamente, raccogliendo melodie semplici e dirette, prive di filtri.

Registrato in quartetto e in presa diretta, l'album attraversa sonorità di jazz contemporaneo, ambient e suggestioni cinematografiche. Al centro, un paesaggio sonoro fatto di ripetizione, spazio e profondità emotiva, nel quale il sassofono dialoga con il Rhodes di Filippo Galbiati, il contrabbasso di Giuseppe Pignatelli e la batteria di Gaetano Alfonsi.

Sei le tracce che compongono il disco: “Ancora”, “Giardino d'inverno”, “Quello che vibra”, “A porte chiuse”, “Il rumore lontano” e “A memoria”. Una struttura compatta che restituisce l'idea originaria del progetto: una successione di momenti raccolti, pensati per svilupparsi in un ascolto immersivo e continuo.

Più che un semplice album, “A porte chiuse” rappresenta il primo capitolo di un percorso destinato a proseguire. Califano è già al lavoro su nuove melodie che potranno trovare spazio nei futuri volumi del progetto.

Con questa pubblicazione, il musicista beneventano propone dunque un racconto musicale personale, in cui la scrittura jazzistica incontra una sensibilità evocativa e contemplativa.