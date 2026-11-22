Benevento, settimana convulsa: due giorni per preparare la sfida con l'Empoli In campo senza soluzione di continuità: sabato si va a Palermo (19,30)

La vigilia più corta dell'anno. Neanche il tempo di tornare da Genova, che la squadra si è ritrovata stamattina all'Antistadio Imbriani per la consueta seduta di scarico. Il fatto è che non inizia una settimana di lavoro, bensì si è già al prologo della partita contro l'Empoli. La squadra si ritroverà domani pomeriggio, appuntamento alle 15, all'Imbriani per la seduta che precederà di un giorno la sfida contro i toscani, poi alle 18 partirà già alla volta di Venticano per il ritiro pre partita.

Con l'inizio della sfida contro la squadra di Matteo Andreoletti fissata per le 20 al Vigorito, il Benevento si consentirà anche una rifinitura martedì mattina alle 10 all'Imbriani per definire meglio scelte e strategie.

Inutile dire che si tratti di una settimana di costante pressione. Perchè sabato alle 19,30 c'è la sfida alla Favorita contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Per cui la squadra continuerà ad allenarsi senza soluzione di continuità, mercoledì, giovedì e venerdì sempre di mattina. Poi sabato, dopo pranzo (intorno alle 14) si partirà col pullman societario alla volta di Roma per imbarcarsi sul volo per Palermo.