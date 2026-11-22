Benevento 5 sconfitto dal Came Treviso. Scarpitti: "Noi poco efficaci in avanti" Le parole del tecnico giallorosso: "Sono soddisfatto della prestazione, la strada è quella giusta"

Una partita che sembrava compromessa, rimessa in piedi con orgoglio e carattere, ma che alla fine lascia soltanto amarezza. Il GG Team Wear Benevento 5 esce senza punti dalla trasferta sul campo della Came Treviso, che si impone 4-3 al PalaCicogna. Non bastano la doppietta di Gui e la rete di Lamas per evitare la sconfitta.

ALTALENA DI EMOZIONI – Fausto Scarpitti si affida agli stessi uomini che la scorsa settimana hanno battuto il Giovinazzo, con Ditano, Pires, Volonnino, Rafinha e Caruso a comporre lo starting five. L'inizio è tutto in salita per la formazione giallorossa, costretta a inseguire dopo le prime fiammate dei padroni di casa. La Came sfrutta le occasioni iniziali e si porta sul doppio vantaggio con il rigore di Japa Vieira e la punizione di Luizinho. Il Benevento, però, non perde la bussola e accorcia le distanze con Gui, bravo a sfruttare gli sviluppi di una rimessa laterale. I giallorossi crescono e rimettono in discussione il risultato: ancora Gui firma il pareggio, mentre poco dopo Lamas completa la rimonta siglando il momentaneo 2-3. La Came trova il 3-3 con Luizinho su tiro libero. Nel finale di primo tempo, Volonnino è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla spalla e viene trasportato in ospedale per gli accertamenti. Si va al riposo in perfetta parità.

SCONFITTA AMARA – Dopo l'intervallo la gara resta apertissima. Il Benevento va vicino al nuovo vantaggio con Pires e Caruso, ma in entrambe le occasioni trova sulla propria strada Politano, decisivo con due interventi. La Came, invece, riesce a colpire con Donin, che firma il 4-3. I giallorossi si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, ma il portiere trevigiano si oppone agli assalti della squadra di Scarpitti. Nel finale viene tentata anche la soluzione del portiere di movimento, ma il forcing non produce il gol sperato. Termina 4-3 per la Came Treviso, che conquista i tre punti e sale al secondo posto in classifica.

POST-GARA – "Sono molto soddisfatto della prestazione offerta dalla squadra – l'analisi di mister Scarpitti al termine della partita –. Abbiamo affrontato a viso aperto un'ottima squadra, giocando alla pari e, se possibile, costruendo maggiori occasioni rispetto alla Came. La differenza è che loro hanno capitalizzato al massimo, mentre noi siamo stati troppo poco efficaci sotto porta. Torniamo a casa con l'amarezza di non aver raccolto un risultato positivo che avremmo meritato, ma con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta e che possiamo, crescendo, arrivare a vincere questo tipo di gare".



Il tabellino



Came Treviso-GG Team Wear Benevento 5 4-3 (3-3 pt)



Came Treviso: Politano, Antoniazzi, Japa Vieira, Donin, Yamoul, Fior, Bui, Luizinho, Linhares, Andrè Ferreira, Striglio, Gargantini. Allenatore: Gulizia.

GG Team Wear Benevento 5: Ditano, Pires, Volonnino, Caruso, Rafinha, Deidda, Lamas, Gui, Rosato, Barichello, Parrella, Ciullo. Allenatore: Scarpitti.

MARCATORI: 3’ 23’’ Japa Vieira (C), 3’ 52’’ Luizinho (C), 4’ 42’’ Gui (B), 11’ 43’’ Gui (B), 12’ 13’’ Lamas (B), 16’ 54’’ Luizinho (C), 25’ 32’’ Donin (C).



Arbitri: Luca Paverani (Roma 2), Michele Romeo (Roma 2). Crono: Giulio Colombin (Treviso).