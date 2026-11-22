SS 87 collegamenti interrotti: sindaci chiedono interventi urgenti Sette Comuni in campo per tutelare studenti e pendolari. Chiesto un servizio straordinario trasporto

La chiusura al traffico dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate lungo la SS 87 Sannitica rischia di isolare intere comunità dell’Alto Tammaro e di compromettere i collegamenti con Campobasso. Una situazione che ha spinto i sindaci di Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni e Santa Croce del Sannio a sottoscrivere una richiesta urgente indirizzata alle istituzioni e agli enti competenti.

Al centro della vicenda c’è l’ordinanza ANAS n. 256/2026/CB del 20 novembre, che ha disposto il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sulla SS 87, nel tratto compreso tra il chilometro 104+300 e il chilometro 108+900, per consentire le verifiche tecniche sulle opere d’arte denominate “Rio Fratto” e “PO_107+358”.

Il provvedimento ha determinato l’interruzione dei collegamenti ordinari di trasporto pubblico tra i Comuni interessati e la città di Campobasso. Il percorso alternativo individuato da ANAS, attraverso la SS 212 Var, Colle Sannita e Riccia, non sarebbe infatti in grado di garantire il mantenimento delle corse e delle fermate a servizio delle comunità.

A preoccupare maggiormente sono le conseguenze sulla popolazione studentesca: oltre cento ragazzi frequentano quotidianamente le scuole superiori e gli istituti scolastici di Campobasso, oltre alle facoltà universitarie. Senza collegamenti adeguati, il rischio è quello di compromettere la regolare frequenza delle lezioni, scaricando sulle famiglie l'onere di organizzare autonomamente gli spostamenti.

Nella nota, i primi cittadini chiedono innanzitutto l'immediata attivazione di un servizio straordinario e sostitutivo di trasporto pubblico, concordato tra le Regioni Campania e Molise, le Province interessate e le aziende affidatarie. Particolare attenzione dovrà essere riservata agli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici e universitari.

Tra le richieste anche l'istituzione di un servizio di autobus dedicato agli studenti e la convocazione urgente di un tavolo tecnico con ANAS, Province e Prefetture, per individuare una soluzione che consenta di autorizzare il transito degli autobus di linea e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico.

I sindaci sollecitano inoltre le Province di Benevento e Campobasso a verificare la possibilità di consentire temporaneamente il transito sulla viabilità provinciale alternativa, con particolare riferimento alla SP 69, anche attraverso specifici provvedimenti autorizzativi e prescrizioni di sicurezza, per autobus con massa complessiva fino a 35 tonnellate, qualora le caratteristiche della strada lo consentano.

Nel caso in cui questa soluzione non fosse tecnicamente praticabile, viene chiesto di organizzare collegamenti alternativi con mezzi di dimensioni e massa compatibili con le limitazioni attualmente in vigore, prevedendo punti di interscambio e coincidenze con le linee dirette a Campobasso. Chiesta anche la copertura economica dei servizi straordinari attraverso risorse regionali e fondi destinati alle emergenze del trasporto pubblico.

Netta la posizione dei sette amministratori: una limitazione della viabilità, pur necessaria per ragioni di sicurezza, non può determinare l'isolamento di intere comunità e, soprattutto, penalizzare il diritto dei giovani a frequentare regolarmente la scuola e l'università.

Per questo i Comuni chiedono alle istituzioni di individuare una soluzione operativa entro le prossime 24 ore e comunque prima della ripresa delle attività scolastiche , assicurando la massima tempestività. I sindaci hanno infine ribadito la propria disponibilità a collaborare con tutti gli enti coinvolti per individuare la risposta più rapida ed efficace all'emergenza.