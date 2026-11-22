Under 16, il Benevento espugna Frosinone ed entra in zona play off Successo prezioso per la squadra allenata da Festa

Frosinone-Benevento 2-3

Frosinone: Quaglia; Palermi (18'st Picerno), Fiorot (18'st Mastrogiovanni), Marchetti (32'st Aurigemma), Ioli C., Michelli (32'st Tosoni), Fiorino (43'st Ciucci), Ioli M., Coccia, Cretara, Galli (18'st Abbondanza). A disp.: Di Pinto, Midolo, Pianigiani. All.: Ferranti

Benevento: Aruta; Sansaro, Martinelli, De Vito, Circelli, Gargiulo, Licciardi (30'st Sarracino), Ronga, Di Laora, Nolé (8'st Bianco), Grosso La Valle (30'st Maglia). A disp.: Nuzzo, Scapellato, De Feo, Conte, Picarella, Sepe. All.: Festa

Arbitro: Stanzione di Cassino. Assistenti: Carlone e Olivieri di Aprilia

Marcatori: 2'pt Licciardi (B), 5'pt Coccia (F), 9'st Di Laora (B), 24'st Di Laora (B), 35'st Abbondanza (F)

Gioia per l'under 16 del Benevento che si è imposta in casa del Frosinone. I giallorossi hanno vinto con il risultato di 3-2, ottenendo tre punti preziosi che gli permettono di entrare in zona play off. Licciardi ha sbloccato il risultato dopo due minuti, poi è arrivato immediatamente il pareggio dei padroni di casa con Coccia. Nella ripresa, il Benevento è tornato in vantaggio con Di Laora. Lo stesso attaccante sannita ha siglato il tris al 24', prima della marcatura di Abbondanza che ha portato il punteggio sul definitivo 3-2. La truppa di Festa aggancia il sesto posto. Nel prossimo weekend ci sarà la sosta del campionato, con il Benevento che tornerà in campo il 6 dicembre contro il Palermo.