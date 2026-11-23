Compra la droga, scivola, cade ed indica ai carabinieri chi gliel'ha venduta Montesarchio. Un 62enne arrestato per una ipotesi di spaccio di stupefacenti

Quando è finito sull'asfalto, ha cercato di liberarsi della 'roba' ma non ci è riuscito; e a quel punto, messo alle stretta, ha indicato colui che gliel'avrebbe venduta. Un grammo di hashih costato l'arresto a Vincenzo A., 62 anni, di Montesarchio, già noto allee forze dell'ordine, fermato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato notato mentre in piazza cedeva una dose in cambio di 10 euro ad un uomo che si è poi allontanato. I militari lo hanno seguito, lui se n'è accorto ed ha provato a squagliarsela, ma è scivolato ed è caduto. Ha gettato la droga, che è stata però subito recuperata, poi ha sostenuto di averla comprata dal 62enne che, bloccato, è stato dichiarato in arresto e sottopsto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Marili Capitanio.

Difeso dall'avvocato Mario Cecere, l'kndagato è comprso quesa mattina dinanzi al Gip Maria Amoruso, escludendo di aver ceduto l'hashish e spiegando di aver detto di non averne quando era stato avvicinato dal consumatore. Il pm ha chiesto per lui l'obbligo di firma, attesa la decsione del giudice.