Benevento, brilla il settore giovanile con un poker di vittorie: le classifiche Importanti successi per le formazioni del vivaio sannita

È stato un weekend di spessore per il settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera si è imposta in casa dell'Ascoli e ha agganciato il primato solitario della classifica, a quota 22 punti. L'under 17 ha vinto ad Arezzo e ha fatto un passo in avanti verso la zona play off, in attesa di giocare il recupero con la Lazio del prossimo 6 dicembre che sarà un vero e proprio big match. Vittorie per le under 16 e 15 a Frosinone. La truppa di Festa è entrata in zona play off, mentre i ragazzi di Grande si sono consolidati ai vertici della classifica.

Primavera 2, la classifica

Benevento 22

Catanzaro 21

Perugia 19

Palermo 17

Bari 16

Monopoli 15

Pescara 14

Avellino 14

Latina 11

Napoli 11

Spezia 10

Pisa 8

Frosinone 6

Salernitana 5

Cosenza 4

Ascoli 3

Under 17, la classifica

Roma 25*

Fiorentina 22

Napoli 21

Lazio 17*

Empoli 16*

Benevento 15*

Avellino 15

Lecce 14

Frosinone 10

Juve Stabia 10

Palermo 10

Ascoli 9

Catanzaro 8

Arezzo 2

*una gara in meno

Under 16, la classifica

Roma 28

Empoli 23

Fiorentina 22

Lazio 21

Lecce 21

Benevento 16

Napoli 14

Catanzaro 13

Juve Stabia 10

Ascoli 10

Frosinone 7

Arezzo 7

Palermo 7

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 25

Fiorentina 23

Lazio 21

Benevento 21

Roma 18

Lecce 13

Juve Stabia 12

Catanzaro 11

Empoli 11

Frosinone 11

Ascoli 9

Arezzo 8

Avellino 7

Palermo 5