È stato un weekend di spessore per il settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera si è imposta in casa dell'Ascoli e ha agganciato il primato solitario della classifica, a quota 22 punti. L'under 17 ha vinto ad Arezzo e ha fatto un passo in avanti verso la zona play off, in attesa di giocare il recupero con la Lazio del prossimo 6 dicembre che sarà un vero e proprio big match. Vittorie per le under 16 e 15 a Frosinone. La truppa di Festa è entrata in zona play off, mentre i ragazzi di Grande si sono consolidati ai vertici della classifica.
Primavera 2, la classifica
Benevento 22
Catanzaro 21
Perugia 19
Palermo 17
Bari 16
Monopoli 15
Pescara 14
Avellino 14
Latina 11
Napoli 11
Spezia 10
Pisa 8
Frosinone 6
Salernitana 5
Cosenza 4
Ascoli 3
Under 17, la classifica
Roma 25*
Fiorentina 22
Napoli 21
Lazio 17*
Empoli 16*
Benevento 15*
Avellino 15
Lecce 14
Frosinone 10
Juve Stabia 10
Palermo 10
Ascoli 9
Catanzaro 8
Arezzo 2
*una gara in meno
Under 16, la classifica
Roma 28
Empoli 23
Fiorentina 22
Lazio 21
Lecce 21
Benevento 16
Napoli 14
Catanzaro 13
Juve Stabia 10
Ascoli 10
Frosinone 7
Arezzo 7
Palermo 7
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 25
Fiorentina 23
Lazio 21
Benevento 21
Roma 18
Lecce 13
Juve Stabia 12
Catanzaro 11
Empoli 11
Frosinone 11
Ascoli 9
Arezzo 8
Avellino 7
Palermo 5