L'omaggio alla memoria di un poliziotto ed un avvocato, un premio al coraggio Benevento. Un torneo di calcio a 5 per ricordare Carmine Pagnozzi e Giovanni Forgione

“Il senso della vita”: è l'espressione che riassume il valore del torneo di calcio a 5 organizzato da Carlo Piccolo, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati e la collaborazione della Procura, per ricordare Carmine Pagnozzi, sovrintendente capo della Polizia, e l'avvocato Giovanni Forgione, troppo presto strappati all'affetto dei loro cari.

Giovedì alle 15.30, presso il Centro Sportivo Cretarossa a Benevento, la cerimonia di inaugurazione nel corso della quale sarà premiata Pasqualina Ruggiero, l'operatrice socio sanitaria dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti che qualche mese fa ha salvato un bimbo dal soffocamento.

Un gesto bellissimo per il quale alla Ruggiero sarà consegnato il premio 'Cuore d'oro'. Interverranno il procuratore Nicola D'Angelo, l'aggiunto Gianfranco Scarfò, il sostituto Patrizia Filomena Rosa, il questore Giovanni Leuci e l'avvocato Fabio Russo, consigliere dell'Ordine forense. Parteciperanno la scuola di danza Enjoy · Francesca Madonna e SoccerQ.