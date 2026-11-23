Mi ami o mi vuoi possedere? Playlist racconta quando l’amore diventa prigione Confronto sui temi dell'affettività prganizzato dall'Unisannio il 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, l’Università degli Studi del Sannio promuove, in collaborazione con le associazioni studentesche e il Consiglio degli Studenti, l’incontro “Mi ami o mi vuoi possedere? Una playlist per raccontare quando l’amore diventa una prigione”.

L’iniziativa propone un momento di confronto sui temi dell’affettività, del possesso e del controllo nelle relazioni, utilizzando le canzoni e i loro testi come strumenti per riconoscere e discutere dinamiche relazionali che possono trasformare l’amore in una forma di costrizione.

Dopo i saluti della rettrice Maria Moreno, interverranno Daniela Zuzolo, delegata per le Pari Opportunità e all’Uguaglianza di Genere UNISANNIO, Lucia De Rosa, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta in sessuologia, e Luana Barrasso, presidentessa del Consiglio degli Studenti dell’Università del Sannio. Partecipa anche UNISANNIO Band, in trio acustico.

L’incontro si terrà alle ore 16:30, presso la Sala Atti Accademici di Palazzo San Domenico, in piazza Guerrazzi a Benevento.

Alle ore 18:00, i partecipanti potranno unirsi al corteo della manifestazione cittadina “Self Portrait. Oltre il silenzio, in cammino per la libertà”, insieme all’associazione Artemide APS.