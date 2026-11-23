In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, l’Università degli Studi del Sannio promuove, in collaborazione con le associazioni studentesche e il Consiglio degli Studenti, l’incontro “Mi ami o mi vuoi possedere? Una playlist per raccontare quando l’amore diventa una prigione”.
L’iniziativa propone un momento di confronto sui temi dell’affettività, del possesso e del controllo nelle relazioni, utilizzando le canzoni e i loro testi come strumenti per riconoscere e discutere dinamiche relazionali che possono trasformare l’amore in una forma di costrizione.
Dopo i saluti della rettrice Maria Moreno, interverranno Daniela Zuzolo, delegata per le Pari Opportunità e all’Uguaglianza di Genere UNISANNIO, Lucia De Rosa, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta in sessuologia, e Luana Barrasso, presidentessa del Consiglio degli Studenti dell’Università del Sannio. Partecipa anche UNISANNIO Band, in trio acustico.
L’incontro si terrà alle ore 16:30, presso la Sala Atti Accademici di Palazzo San Domenico, in piazza Guerrazzi a Benevento.
Alle ore 18:00, i partecipanti potranno unirsi al corteo della manifestazione cittadina “Self Portrait. Oltre il silenzio, in cammino per la libertà”, insieme all’associazione Artemide APS.