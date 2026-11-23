Da Genova a Benevento per seguire la sua allenatrice: Corradino vince a Brindisi Atleta del Centro Sportivo Esercito e dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma

Una vittoria che racconta una scelta di sport e di fiducia, dal Nord al Sud. Anita Corradino, atleta del Centro Sportivo Esercito e dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, conquista il successo a Brindisi, nel fine settimana dedicato al Circuito Europeo Under 23 di spada e alla IV edizione della Coppa del Mediterraneo. Un risultato che porta in primo piano anche il suo legame con Benevento e con il Maestro Francesca Boscarelli, sua allenatrice.

La spadista genovese si è imposta in finale su Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno con il punteggio di 15-12, conducendo l’assalto con autorità e contenendo il tentativo di rimonta dell’avversaria. Sul terzo gradino del podio Bianca Magni della Scherma Pistoia e Vera Perini della Ginnastica Victoria. Combattute entrambe le semifinali: Corradino ha superato Magni per 15-13, mentre Costantini ha avuto la meglio su Perini per 15-14.

Dietro il successo di Brindisi c’è una storia particolare: quest’anno Anita Corradino ha lasciato Genova e si è trasferita a Benevento per continuare ad allenarsi con il suo tecnico, il Maestro Francesca Boscarelli. Dal Nord al Sud per seguire la propria allenatrice e dare continuità a un percorso costruito sul lavoro quotidiano e sulla fiducia. Una scelta che ha trovato nell’Accademia Olimpica Beneventana la sede in cui proseguire la propria preparazione.

Accanto al talento e alla determinazione dell’atleta, questo risultato premia anche il lavoro di Francesca Boscarelli, che l’ha seguita, allenata e sostenuta nel suo percorso. Il loro legame tecnico e umano è al centro di una storia nella quale la scelta di cambiare città si intreccia con la volontà di crescere in pedana, al fianco della propria allenatrice.

La vittoria di Anita Corradino e la sua scelta di trasferirsi da Genova a Benevento rafforzano il ruolo dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, sempre più punto di riferimento della scherma nazionale. Una realtà capace di coltivare e attrarre talenti, valorizzando il lavoro quotidiano in sala d’armi e la fiducia tra atleta e allenatrice.