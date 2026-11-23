Benevento-Empoli a Mazzoni di Prato, primo anno nella Can Un solo precedente col Benevento, nella gara d'esordio di quest'anno contro il Modena

Sarà Edoardo Manedo Mazzoni di Prato a dirigere domani la sfida tra Benevento ed Empoli. L'arbitro toscano è un primo anno in serie B ed ha già diretto all'esordio proprio la squadra giallorossa contro il Modena al Vigorito. Come ricordano tutti quella sera la squadra di Floro Flores uscì sconfitta dagli emiliani dopo essere per prima passata in vantaggio con un gol di Salvemini. Mazzoni, 32 anni, fuori dal rettangolo di gioco lavora come agente di commercio e rappresentante per la Toscana collaborando con il Sole 24 Ore.

Il fischietto di Prato (passaggio alla CAI nel 2018, promozione in CAN D nel 2019 e salto tra i professionisti in CAN C nel 2023, tre stagioni culminate nei playoff 2025/2026, infine promozione in CAN. Dal 2026/2027 fa parte dell'organico CAN per Serie A e Serie B, con debutto stagionale in Coppa Italia Hellas Verona–Virtus Entella del 16 agosto 2026 e prime designazioni in Serie B).

Mazzoni sarà coadiuvato da Marco CEOLINdiTreviso e da Gilberto LAGHEZZAdi Mestre. Quarto ufficiale sarà Federico La Penna di Roma 1. Al Var Federico Dionisi di L'Aquila, Assistente Var Stefano Del Giovane di Albano Laziale.