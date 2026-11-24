Av Na-Ba. Ferrante (Mit), Confronto su nuova stazione Telese Terme "Inizio del prossimo anno prevista una fase di attivazione riguardante il lotto Telese - Vitulano"

“La nuova stazione di Telese Terme costituisce un’opportunità importante per migliorare l’accessibilità di un’area che esprime significative potenzialità economiche, turistiche e sociali. L’obiettivo è valorizzare il ruolo che la nuova infrastruttura potrà assumere quando sarà attivata, anche in relazione alla domanda di mobilità dell’area e alla programmazione dell’offerta ferroviaria”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine dell’incontro che si è svolto al Ministero tra gli altri con il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, le associazioni di impresa del territorio e i rappresentanti di Rfi e Fs.

“Il Mit intende accompagnare questo percorso, assicurando - aggiunge ferrante - la massima attenzione alle esigenze delle comunità locali e favorendo il raccordo tra le amministrazioni e i soggetti istituzionali coinvolti, affinché l’investimento infrastrutturale possa tradursi in concrete opportunità di mobilità e sviluppo. Parliamo di un’area che coinvolge 34 Comuni delle province di Benevento e Caserta, per oltre 110 mila residenti, con importanti realtà produttive, servizi sanitari e un patrimonio storico, culturale e turistico di grande valore. In questo quadro, la nuova stazione di Telese Terme potrà svolgere un ruolo significativo anche in relazione alla realizzazione dell’alta velocità Napoli-Bari, un’infrastruttura strategica destinata a rafforzare i collegamenti tra Campania e Puglia e a ridurre le distanze tra le due regioni, favorendo nuove occasioni di crescita e attrattività. A partire dall’inizio del prossimo anno è prevista una fase di attivazione riguardante il lotto Telese-Vitulano, mentre il completamento della tratta Frasso Telese e della stazione di Telese Terme avverrà per fasi a partire dall'ultimo trimestre del 2027. L’obiettivo è rendere sempre più accessibili le aree interne, agevolare gli spostamenti quotidiani e sostenere le opportunità di lavoro, studio e impresa, contrastando l’isolamento che ancora penalizza molte realtà campane e favorendo il ripopolamento. Come Mit continueremo a seguire l’iter dell’entrata in esercizio della stazione e a promuovere il confronto sui servizi che potranno essere attivati, con nuovi incontri nelle prossime settimane, nella consapevolezza - conclude Ferrante - che le infrastrutture devono rispondere alle esigenze delle comunità e contribuire concretamente alla loro crescita economica e sociale”.

