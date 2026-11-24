Violenza di genere: l’ASL promuove informazione, ascolto e sostegno psicologico Il programma nel Sannio per domani 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’iniziativa nelle sedi territoriali attraverso il Servizio di Psicologia di Base.

La violenza contro le donne non si manifesta soltanto attraverso le aggressioni fisiche. Può assumere forme meno visibili, ma altrettanto lesive della libertà e della dignità personale: controllo, umiliazioni, minacce, isolamento, ricatti economici e imposizioni. Riconoscere queste manifestazioni è fondamentale per comprendere quando una relazione diventa violenta e individuare le possibilità di aiuto.

In occasione del 25 novembre, l’ASL BN, il Servizio di Psicologia di Base, promuove un’iniziativa dedicata alle donne: saranno proposti momenti di confronto e informazione sulle diverse forme di violenza di genere, con la possibilità di un primo ascolto e di conoscere i percorsi di sostegno psicologico attivabili attraverso il servizio.

Dalle ore 8:00 alle 10:00, senza appuntamento, nelle seguenti sedi territoriali:

Benevento – Casa di Comunità, via XXIV Maggio.

Benevento – Casa di Jonas, Casa di Comunità, via Angelo Mazzoni.

San Giorgio del Sannio – Casa di Comunità, via A. Manzoni 49.

Vitulano – Consultorio familiare, viale San Pietro.

Montesarchio – Distretto Sanitario, via Silone 3.

Telese Terme – Distretto Sanitario, via Massarelli.

Cerreto Sannita – Casa di Comunità, via Cesine di Sopra.

San Bartolomeo in Galdo – Casa di Comunità, via Costa 44.

Paura, vergogna, senso di colpa e dipendenza affettiva o economica possono rendere difficile riconoscere una situazione di violenza e trovare la forza di parlarne. Disporre di un riferimento professionale può rappresentare un primo passo per uscire dall’isolamento e individuare un percorso di aiuto, nel rispetto dei tempi e delle scelte personali.

La Psicologia di Base, un servizio in evoluzione

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sviluppo che amplia le possibilità di accesso al sostegno psicologico nell’ambito dell’assistenza territoriale.

Proprio in questi giorni, gli psicologi dell’ASL BN hanno completato il primo percorso formativo regionale dedicato alla Psicologia di Base, un passaggio importante per il consolidamento del servizio e il rafforzamento delle competenze professionali.

Un sostegno che prosegue oltre il 25 novembre

Il servizio, gratuito e accessibile tramite richiesta del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, è operativo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, presso le Case di Comunità e i Distretti Sanitari. Offre sostegno psicologico e orientamento, anche in raccordo con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi territoriali competenti.

In presenza di situazioni di violenza o disagio, il servizio offre:

ascolto protetto e non giudicante;

supporto nel riconoscimento delle diverse forme di violenza;

valorizzazione delle risorse personali e recupero della fiducia in sé;

orientamento ai Centri Antiviolenza e ai servizi territoriali competenti;

accompagnamento psicologico, nel rispetto dei tempi e delle scelte della persona.

Per chiedere aiuto

Per le donne che vivono situazioni di violenza o stalking è disponibile il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, raggiungibile anche tramite chat sul sito www.1522.eu.