Stefano Di Battista a Benevento con "Composers – da Rota a Morricone" Il concerto il 28 novembre al Teatro Comunale

La grande musica per il cinema si fonde con il jazz, in un’affascinante rilettura di uno dei più importanti repertori della storia musicale italiana. Sabato 28 novembre alle ore 19, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà Stefano Di Battista Quintet, con il progetto “Composers – da Rota a Morricone”, secondo appuntamento della stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, diretta da Marcella Parziale e Filippo Zigante. Un programma musicale che attraverserà melodie e composizioni dei due grandi maestri che hanno accompagnato alcune delle pagine più importanti della storia del cinema, reinterpretati attraverso nuovi arrangiamenti e prospettive ritmiche. Materia musicale che Stefano Di Battista affronta con il linguaggio del jazz, facendo emergere quella dimensione suggestiva che ha reso immortali le colonne sonore dei due compositori. Ad accompagnare il sassofonista ci saranno Matteo Cutello alla tromba, Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Luigi Del Prete alla batteria. La serata sarà preceduta dal consueto Preludio, a cura dell’Università degli Studi del Sannio, con un intervento di Adelaide Caravaglios e Aglaia McClintock, consulente scientifico dell’Accademia, dedicato al tema “Abuso di potere”.