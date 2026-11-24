Violenza contro le donne: incontri, sensibilizzazione e iniziative nel Sannio In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domani, 25 novembre, iCare (cooperativa sociale che sviluppa e gestisce progetti e servizi sociali, educativi, assistenziali e di inclusione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità) rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, promuovendo una serie di appuntamenti dedicati all’informazione, alla sensibilizzazione e alla vicinanza alle donne e ai minori che vivono situazioni di violenza.

Secondo le stime Istat citate da iCare, in Italia sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale a partire dai 16 anni, pari al 31,9% della popolazione femminile considerata. Inoltre, il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha vissuto esperienze di violenza psicologica all'interno della coppia.

Numeri che sottolineano quanto sia fondamentale non limitare l'attenzione al solo 25 novembre, ma costruire una rete di ascolto, protezione e prevenzione attiva durante tutto l'anno.

È proprio questa la filosofia che guida il lavoro di iCare "Non siete più soli! Quello che avete vissuto non è amore e non è colpa vostra!". Un messaggio rivolto alle donne e ai minori vittime di violenza, con l'obiettivo di incoraggiare chi subisce abusi a rompere il silenzio e a chiedere aiuto.

Gli appuntamenti tra scuole, istituzioni e comunità

Il programma di iniziative coinvolge diversi comuni della provincia di Benevento e comprende incontri nelle scuole, momenti di confronto pubblico, eventi culturali e attività di sensibilizzazione.

Dopo l'iniziativa sulla prevenzione organizzata dal Cesvolab a Frasso Telesino, l'appuntamento promosso da iCare a Sant'Agata de' Goti, con la presentazione di un video realizzato dal videomaker Cristiano Piscitelli e una mostra pittorica con opere delle artiste Ludovica, Karol e Antonella, e i primi incontri presso l'Istituto Comprensivo n. 2 "A. Oriani" di Sant'Agata de' Goti e Durazzano, il calendario prosegue con nuovi appuntamenti.

Per mercoledì 25 novembre sono previsti:

Alle ore 9.30, un incontro a Cusano Mutri presso l'Istituto Comprensivo "J.F. Kennedy".

Alle ore 11, un appuntamento a Benevento presso la sede dell'INPS.

Alle ore 18, un momento di sensibilizzazione a Sant'Agata de' Goti, presso la chiesa dell'Annunziata.

Alle ore 19, un ulteriore appuntamento a Sant'Agata de' Goti presso l'Ex Cinema Italia.

Le attività proseguiranno giovedì 26 novembre e martedì 1 dicembre, entrambe alle ore 9.30, presso l'Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi" di Montesarchio.

Sempre giovedì 26 novembre, alle ore 19, spazio anche al teatro con lo spettacolo "Stai zitta! Storia di non amore" , in programma presso la sala comunale dell'Ex Cinema Italia, in via Roma a Sant'Agata de' Goti.

Infine, domenica 29 novembre, alle ore 18.30, il confronto sul tema della violenza di genere si sposterà a Dugenta, presso il Centro "Carlo Acutis".

Agli incontri nelle scuole partecipano le operatrici e le educatrici della "Casa delle Donne" e dei Centri Antiviolenza "La Voce delle Donne", con attività rivolte alla promozione della cultura del rispetto, al riconoscimento dei comportamenti violenti e alla prevenzione degli stereotipi e dei pregiudizi.

