"Visioni del Sannio": raccontare il territorio attraverso le immagini Il primo dicembre la presentazione del volume di Antonio Citrigno e Roberto Gaetano

Il Sannio, con il suo patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale, torna protagonista attraverso le pagine di un volume che ne celebra le molteplici identità e suggestioni. Si intitola “Visioni del Sannio” il libro firmato da Antonio Citrigno e Roberto Gaetano, pubblicato da Edizioni La Provincia sannita.

La presentazione ufficiale si terrà martedì primo dicembre, alle 11, nella Sala del Consiglio provinciale della Rocca dei Rettori.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per accendere i riflettori sulle ricchezze di un territorio dalla storia millenaria, caratterizzato da borghi, architetture, paesaggi e testimonianze di una tradizione che continua a definire l'identità delle comunità sannite.

Il titolo stesso, Visioni del Sannio, suggerisce uno sguardo che va oltre la semplice rappresentazione dei luoghi: un invito a osservare il territorio attraverso prospettive capaci di restituirne il fascino, le peculiarità e il valore culturale.

Tra gli interventi previsti figura quello di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento. Saranno inoltre presenti gli autori, Antonio Citrigno e Roberto Gaetano, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del lavoro editoriale e del significato del volume.