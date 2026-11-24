Idrocarburi nel Sannio, Legambiente e Anci: no al progetto Pietra Spaccata “Basta investimenti nelle fonti fossili, il futuro del territorio passa dalle energie rinnovabili"

No a nuove ricerche di idrocarburi nel Sannio. Legambiente Campania e Anci Campania si schierano contro l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma denominata “Pietra Spaccata”, che interessa il territorio della provincia di Benevento, e chiedono formalmente alle istituzioni competenti di respingerla.

Una posizione netta, motivata dalla necessità di accelerare il percorso verso la transizione energetica e ambientale, in un momento in cui gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti anche in Campania, con fenomeni meteorologici estremi che si verificano con frequenza e intensità crescenti.

Le fonti fossili guardano al passato

Per le due organizzazioni, continuare a investire nella ricerca di nuove fonti fossili significa andare nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e sottrarre risorse e opportunità a un modello di sviluppo più sostenibile e resiliente.

“Non abbiamo bisogno di nuovi progetti legati al gas, ma di accelerare con decisione la transizione energetica e ambientale” dichiarano il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, e il vicepresidente vicario Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo.

“Puntare oggi sugli idrocarburi significa guardare al passato, sottraendo attenzione e risorse a un modello di sviluppo più moderno e resiliente”.

Rinnovabili, un'opportunità per il futuro del Sannio

Secondo Legambiente e Anci, il territorio beneventano possiede invece le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nello sviluppo delle energie rinnovabili, con ricadute positive in termini di occupazione, innovazione e valore aggiunto per le comunità locali.

Un percorso che, sottolineano le due organizzazioni, deve procedere nel rispetto delle vocazioni agricole del Sannio, del suo patrimonio paesaggistico e della biodiversità. È dunque sulle fonti pulite che dovrebbero concentrarsi gli investimenti pubblici e privati, valorizzando le risorse naturali e territoriali della provincia.

Legambiente: energia pulita e agricoltura possono convivere

“Il futuro del Sannio non passa attraverso nuove attività legate alle fonti fossili, ma attraverso la valorizzazione delle sue risorse naturali, agricole e territoriali e la costruzione di un'economia fondata sull'energia pulita”, afferma Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania.

Imparato evidenzia inoltre come le energie rinnovabili rappresentino una vocazione storica del territorio beneventano e possano convivere con le attività agricole, contribuendo anche alla lotta contro la desertificazione.

L'appello alle istituzioni: respingere l'istanza

Da qui il nuovo appello alle istituzioni competenti affinché l'istanza di ricerca “Pietra Spaccata” venga respinta e si rafforzi l'impegno per una transizione ecologica concreta, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo economico e nuove opportunità per le comunità del Sannio.