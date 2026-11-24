Benevento e Empoli alla ricerca della partita senza errori Le due squadre lamentano gli stessi problemi: sbagliare di meno sarà essenziale per vincere

Benevento-Empoli ai raggi X. Sanniti al nono posto (16 pt) insieme a Verona, Padova e Juve Stabia. Toscani sull'ultimo gradino della graduatoria insieme al Catanzaro (9 pt). Al Vigorito la squadra di Floro Flores ha conseguito 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, segnando 11 gol e subendone 8. Quello che preoccupa di più è la sequenza di partite senza vittoria nello stadio di casa: tre pareggi nelle ultime tre (Vicenza, Catanzaro e Avellino), vittoria che manca dal 10 ottobre nella sfida col Cesena (2-0, Siatounis e Cherubini). Punti conquistati al Vigorito 10.

L'Empoli in trasferta non ha brillato. In sei partite ha ottenuto una vittoria (a Carrara), due pareggi (Ascoli e Padova) e 3 sconfitte (Mantova, Modena e Cesena): consuntivo di trasferta appena 5 punti conquistati.

A dirla così i pronostici sarebbero tutti dalla parte della strega, ma in serie B è meglio non affidarsi a previsioni prima che l'evento si sia verificato. Andreoletti si affida al 3-5-2, ma non è tanto il modulo che va interpretato al meglio, quanto le singole situazioni. Il tecnico bergamasco si è lamentato di alcuni errori individuali che hanno costretto l'Empoli alla resa. Scarsa attitudine al gioco sporco: “Quando c'è una mischia - dice il tecnico - la prendono sempre gli altri”. Un po' quello che capita al Benevento. Sarà dunque anche la sfida a chi risolverà per prima questo problema, che in B è di rilevante importanza.

Il Benevento cambierà qualcosa senza fare stravolgimenti. Qualche avvicendamento sembra opportuno, così come è giusto cominciare a fidarsi di qualche elemento che è stato finora utilizzato di meno. Le sfide ravvicinate sono troppe, questa con l'Empoli è di fondamentale importanza anche in vista di un altro incontro proibitivo sabato al Barbera di Palermo. Arrivare nell'isola con tre punti in più darebbe la serenità necessaria per affrontare la corazzata dell'ex Inzaghi.