Numero unico emergenza 112: da oggi attivo anche a Benevento Per richiedere intervento di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco o del soccorso sanitario

Da oggi, martedì 24 novembre, il Numero unico europeo di emergenza (NUE 112) sarà attivo anche nei distretti telefonici di Caserta e Benevento, corrispondenti ai prefissi 0823 e 0824. Nei territori interessati sarà possibile comporre il 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o del soccorso sanitario. La chiamata è gratuita da telefono fisso e cellulare.

È la terza tappa dell’attivazione graduale del servizio in Campania, avviata il 27 ottobre nei distretti di Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sala Consilina e proseguita il 10 novembre in quelli di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi. L’ultima tappa è prevista per il 9 dicembre, con l’estensione al distretto telefonico di Napoli (081) e la piena operatività della Centrale unica di risposta di Napoli-Agnano.

“Con Caserta e Benevento il servizio raggiunge due nuovi distretti. Per chi ha bisogno di aiuto, il cambiamento è concreto: basta ricordare il 112 anche quando non si sa quale servizio debba intervenire. Sarà la Centrale unica di risposta a indirizzare la richiesta al soccorso competente”, dichiara l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta.

Restano utilizzabili anche i numeri 113, 115 e 118. Nei distretti in cui il NUE è attivo, anche le chiamate a questi numeri arrivano alla Centrale unica di risposta, che raccoglie le informazioni essenziali, acquisisce i dati disponibili per la localizzazione del chiamante e trasferisce la richiesta alla centrale operativa competente.

