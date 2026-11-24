Cellulari criptati, riciclaggio per clan napoletani: blitz del Gico a Benevento Indagine della Dda di Napoli, perquisizioni della guardia di finanza

Avrebbero messo su una 'società' di fatto attraverso la quale avrebbero fornito 'servizi' ad alcuni clan napoletani. E' l'ipotesi contenuta in una indagine della Dda di Napoli e del Gico della guardia di finanza che questa mattina è sfociata in una serie di perquisizioni operate a carico anche a carico di cinque persone di Benevento. Obiettivo. acquisire ogni elemento utle a suffragare un'attività investigativa che avrebbe scovato una presunta associazione per delinquere di stampo camorristico.

Nel mirino sono finiti, in particolare, un 41enne - a lui viene attribuito il ruolo di dominus -, un 45enne, un 46enne, un 44enne ed un 41enne, due dei quali domiciliati tra Apice e Pietradefusi. Gli altri dieci indagati risiedono invece nelle province di Napoli e (uno) di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo beneventano si sarebbe occupato di assicurare telefoni cellulari criptati ad alcuni clan partenopei, per conto dei quali avrebbe anche eseguito operazioni di riciclaggio in criptovalute, in Spagna, Olanda e Sud America, per un importo di oltre 2 milioni di euro. Denaro proveniente, a detta della Dda, dal traffico di stupefacenti.

Un altro capitolo dell'indagine ipotizza infatti anche una associazione per delinquere fnalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dunque, due 'rami di azienda' per una 'società multiservizi' a disposizione della criminalità.

Questo il quadro che sarebbe emerso dal lavoro degli inquirenti, supportato da intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.