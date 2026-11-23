Vigorito a Rai Sport: "Play off? Bisogna prima salvarsi" "Se i giovani manterranno le promesse, possiamo anche aspirare a qualcosa di più"

Oreste Vigorito ospite d'eccezione a “Bordo campo”, il programma di Rai Spot condotto da Stefano Orsini con la partecipazione di Roberto Rambaudi. Il presidente del Benevento spiega come è mata la sua squadra: “La strategia è nata quando siamo tornai in C, il calcio come la vita deve poggiare soprattutto sui giovani”. Spiegato in un concetto semplice la genesi del progetto giallorosso.

Si sprecano gli elogi, per quei sei campionati di B e i due di A nel 20 anni di sua presidenza. Il patron si schermisce: “L'impresa l'ha fatta la città, la proprietà che si è trovata a gestire un mondo di stelle e su quelli che sono stati gli errori. Per questo abbiamo pensato che una squadra di provincia abbia soprattutto la missione di far crescere i giovani”.

Si parla della trasferta di Genova, quel 74% di possesso palla, i 19 tiri scagliati verso la porta avversaria: “Noi ci stiamo abituando a questi numeri, perchè il nostro allenatore ci tiene ad essere propositivo. Da piccolo presidente mi permetto di dire che di tanto in tanto si deve anche segnare”.

Si cambia registro, il pensiero va alla sfida di domani sera contro l'Empoli, anche se tra altri tre giorni si va a Palermo: “Ora pensiamo all'Empoli – ammonisce Vigorito – perchè se cominciamo a pensare già ora al Palermo ci facciamo del male”.

Ma come sarà la sfida coi toscani? “L'Empoli? Speriamo non faccia il Catanzaro... Noi pensiamo di fare un campionato che serva a far crescere quei ragazzi che sono con noi da circa dieci anni. Siamo una matricola, ma già con qualche lustrino”. Poi il discorso si sposta sull'obiettivo... “Obiettivo play off? Per andare ai play off – dice il presidente - bisogna prima salvarsi. E' ancora presto per dirlo, anche se io non mi sono mai iscritto per fare un campionato d'attesa, in questo caso però sì. Ma se i giovani manterranno le lo premesse, possiamo anche aspirare a qualcosa di più”.