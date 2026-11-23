Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la tredicesima giornata di campionato di Serie BKT, Benevento-Empoli. Assenti solo Pierozzi, infortunato, e Logan, per scelta tecnica, mentre tra i convocati c'è nuovamente Schimmenti, assente a Genova.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
21 Schimmenti Emanuele
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone