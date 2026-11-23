Andreoletti: "A Benevento serve coraggio e qualità" L'allenatore dell'Empoli, ex giallorosso, spera di inverture la tendenza della sua squadra

Matteo Andreoletti ha risposto alle domande dei cronisti alla vigilia della trasferta di Benevento. Era inevitabile ripartire dalla sconfitta del nerby col Pisa: “La necessità di fare punti non deve farci essere frenetici. A distanza di 24 ore aumenta addirittura il rammarico, i nostri due attaccanti sono andati otto volte al tiro solo loro, contro una corazzata. C'erano i presupposti per fare qualcosa di diverso. L'obiettivo questa volta è evitare di trovarci a fine gara e dire di aver fatto una bella partita e di aver raccolto poco. La squadra sta spingendo, soffrendo il giusto, ma spero di poter commentare qualcosa di diverso”. La squadra ha ancora sofferto soprattutto le palle inattive: “I gol stanno venendo spesso da palle rimpallate, non dirette, palle respinte, seconde palle che non siamo lesti a rinviare. Ciò che deve fare la differenza è che quelle palle devono essere nostre e di nessun altro. La verità è che ogni palla va giocata come se fosse quella decisiva, perchè in questo momento serve la lettura del momento, Più che cambiare disposizione bisogna cambiare mentalità. E' grave prendere gol dopo neanche due minuti. Stanno accadendo episodi che ci stanno penalizzando in tutti i modi, ma la squadra è stata capace di tenere testa per 88 minuti ad una squadra forte”.

Il ritorno a Benevento dopo l'esperienza di tre anni fa

Torna a Benevento dopo l'esperienza di tre anni or sono: “Ci sono stato poco, però la realtà penso di conoscerla. La squadra ha stravinto la C, ha cercato di mantenere l'ossatura dell'anno scorso, ha un po' cambiato modo di gioco, fa calcio di gran possesso. Noi dobbiamo saper soffrire, saper ripartite quando serve. Occorre una prestazione di grande coraggio e qualità. Serve la voglia di mantenere un buon equilibrio e cercare di impensierire gli avversari. Mi piacerebbe fare una partita con un clean sheet”.

Potrebbe esserci qualche variazione nello schieramento. “E' chiaro – dice - che preparare quste partite è complicato. Abbiamo fatto una seduta di scarico, oggi rifinitura, con un viaggio di mezzo da fare. E' complicato pensare a qualcosa di straordinario, bisogna recuperare energie. Sarebbe bello poter sfruttare qualche giocatore più fresco, qualche cambio lo faremo, ma in qualche zona di campo è impossibile. Bogdan non ci sarà, per una quindicina di giorni lo perderemo. Cissè è tornato da un lungo viaggio, ha energie fresche e potrebbe essere una risorsa per domani. Ci sto pensando”.

La squadra è in emergenza difensiva... “Alcuni giocatori devono dare di più. Curto, ad esempio, è un giocatore di riferimento e da lui mi aspetto molto, ma lo sto vedendo con quel veleno che serve. Deve diventare il nostro riferimento al posto di Cauz e Romagnoli che sono infortunati. Deve prendersi la squadra sulle spalle.”

La possibile chiave della partita

“Spero in una partita qualitativa dal punto di vista tecnico, la squadra ha il ritmo che voglio io, ma fa anche tanti errori tecnici. Non si può essere tranquilli, ma bisogna essere consapevoli che si deve centrare il risultato. Non accontentarsi della prestazione, ma fare risultato. Non dobbiamo aspettarci che qualcosa di buono scenda dal cielo, ma dobbiamo essere noi alla ricerca dell'episodio buono. Accendere la scintilla dipende da noi. Shpendi può fare la differenza: è un punto di riferimento per questa squadra, non deve farsi prendere dalla frenesia e pensare sempre al gol. Deve scendere in campo sapendo che nel reparto offensivo è il nostro attaccante principe”.