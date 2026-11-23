Pmi Day crescere Stem 17esima giornata nazionale delle piccole e medie imprese Dalle 9 presso il Castello di Limatola, in provincia di Benevento

Si svolgerà domani presso il Castello di Limatola, in provincia di Benevento il Pmi Day crescere Stem 17esima giornata nazionale delle piccole e medie imprese.

Evento promosso da Piccola Industria Confindustria che ha coinvolto nel corso degli anni oltre 550.000 partecipanti, offrendo loro l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo dell’impresa.

Un percorso di conoscenza e scoperta che si lega al tema scelto perquest’anno “Crescere”, un invito a riflettere sul valore delle scelte che orientano il cammino personale e professionale di ciascuno.

“In questo contesto – spiegano da Confindustria -, per il nostro evento regionale, abbiamo deciso di puntare sul tema STEM, perché accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle discipline scientifiche e tecnologiche significa offrire agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali e acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro e contribuire attivamente all’innovazione, partendo da un principio per noi fondamentale: il talento non ha genere e le opportunità devono essere per tutti”.

Il programma

Ore 9 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Apertura musicale Anna Del Sorbo Vice Presidente PI Confindustria Presidente PI Confindustria Campania

Ore 9.50 Saluti Istituzionali

Ore 10 “Crescere Stem” Stefania Cantoni Direttore Generale CIRA Introduzione dei lavori Raffaela Moscarella Prefetto di Benevento Domenico Parisi Sindaco di Limatola Nino Lombardi Presidente della Provincia di Benevento

Ore 10.10 Clementina Donisi Presidente PI Confindustria Benevento Rappresentante delegazione Studenti I PMIDAY dei Territori raccontati dai protagonisti Mike Taurasi Presidente PI Confindustria Avellino Rappresentante delegazione Studenti Antonio Nappa Presidente PI Confindustria Caserta Rappresentante delegazione Studenti Guido Bourelly Presidente PI Unione Industriali Napoli Rappresentante delegazione Studenti Marco Gambardella Presidente PI Confindsutria Salerno Rappresentante delegazione Studenti

Ore 11 “Crescere alla pari” Claudia Pecoraro Assessora Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità della Regione Campania Testimonianza e Performance Ste Cantautrice

Ore 11.30 Conclusioni Fausto Bianchi Presidente PI Confindustria

Modera Mariangela Chianese Giornalista e PROGRAMMA a cura del Conservatorio Statale di Musica di Benevento “Nicola Sala”