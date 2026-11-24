Disagi Statale Sannitica: Mastella "Bene risultati collaborazione istituzionale" "E' importante fare squadra, soprattutto quando sono in gioco i servizi essenziali"

«Quando le istituzioni collaborano, dialogano e lavorano nella stessa direzione, anche le situazioni più complicate possono trovare una soluzione. Dopo diverse interlocuzioni e un confronto costante con gli enti coinvolti, è stato finalmente individuato un percorso per superare il grave problema dei collegamenti tra i comuni dell'Alto Tammaro e Campobasso, che rischiava di penalizzare pesantemente studenti, lavoratori e pendolari».



Lo dichiara il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italiva Viva - Noi di Centro), commentando l'ordinanza dirigenziale n. 103 del 23 novembre 2026 con la quale la Provincia di Benevento ha integrato il precedente provvedimento di limitazione della circolazione sulla strada provinciale 69, nei territori di Sassinoro e Morcone, introducendo una specifica deroga per gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale.



Il nuovo provvedimento consentirà, a partire dalle ore 8 di giovedì 26 novembre, il transito dei mezzi del TPL lungo il tratto interessato dalle limitazioni, prevedendo contestualmente l'istituzione del senso unico alternato sui ponti presenti lungo il percorso, a tutela della sicurezza della circolazione.



«In queste ore abbiamo lavorato su due possibili soluzioni, senza lasciare nulla di intentato. Mi sono recato a Napoli, presso gli uffici regionali competenti per il trasporto pubblico su gomma, per verificare la fattibilità di un servizio sostitutivo mediante navette di dimensioni ridotte. Era il nostro piano B: una soluzione che avrebbe consentito di garantire comunque la continuità dei collegamenti attraverso un sistema di interscambio tra autobus ordinari e mezzi più piccoli, con un aggravio contenuto dei tempi di percorrenza.



Desidero ringraziare in particolare la dirigente della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, Lorella Iasuozzo per la disponibilità, l'attenzione e lo spirito di collaborazione dimostrati nell'affrontare una situazione tanto delicata. Il confronto con gli uffici regionali è stato importante per verificare concretamente la percorribilità di una soluzione alternativa, qualora non fosse stato possibile ottenere la deroga sulla viabilità provinciale».



«Parallelamente, abbiamo approfondito con il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, la possibilità di percorrere quella che consideravamo la strada preferibile, il nostro piano A: consentire il passaggio degli autobus del trasporto pubblico locale sulla viabilità provinciale, attraverso un'apposita deroga alle limitazioni introdotte per ragioni di sicurezza. Una possibilità che, grazie alle verifiche tecniche effettuate dalla Provincia, si è concretizzata con l'ordinanza adottata oggi».



«Desidero ringraziare sinceramente Nino Lombardi per la sensibilità istituzionale e l'attenzione dimostrata verso le esigenze del trasporto pubblico locale. La deroga rappresenta una risposta importante soprattutto per gli studenti che ogni giorno devono raggiungere gli istituti scolastici di Campobasso, per i lavoratori e per tutte le persone che utilizzano questi collegamenti per necessità quotidiane. È stata individuata una soluzione che tiene insieme due esigenze fondamentali: la sicurezza delle infrastrutture e il diritto alla mobilità».



«Un ringraziamento altrettanto sentito va ai sindaci di Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni e Santa Croce del Sannio, che non si sono mai dati per vinti. Hanno sollecitato gli enti e le istituzioni competenti, rappresentato con precisione le difficoltà delle loro comunità e insistito affinché venisse trovata una risposta in tempi rapidi. La loro solerzia è stata fondamentale per mantenere alta l'attenzione su una problematica che rischiava di compromettere il diritto allo studio di oltre cento ragazzi e di creare enormi difficoltà alle famiglie».



«Ringrazio inoltre tutti i tecnici e gli uffici coinvolti, sia provinciali sia regionali, e quanti hanno contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a individuare una soluzione. Questa vicenda dimostra quanto sia importante fare squadra, soprattutto quando sono in gioco i servizi essenziali per le aree interne».