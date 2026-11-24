Mastella: "A Olivola immagino un aeroporto delle aree interne" - FOTO L'idea del sindaco di Benevento durante l'inaugurazione di via Spezzamadonna

“Mi piacerebbe in quest'area alle porte di Benevento immaginare un aeroporto delle zone interne”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ieri sera a margine dell'inaugurazione dell'ultimo tratto di via Spezzamadonna, strada che unisce le varie zone industriali di contrada Olivola con la Telesina e la città.

Il primo cittadino ha lanciato l'ambiziosa idea durante il taglio del nastro al quale hanno partecipato l'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello, i comitati di zona, i cittadini e don Maurizio Sperandeo che ha benedetto l'opera.

Mastella immagina un piccolo aeroporto cittadino dove c'è già l'aviosuperficie di contrada Olivola dove volano gli ultraleggeri e si effettuano corsi dedicati al pilotaggio dei velivoli e drone.

Tornando alla strada di collegamento inaugurata, Mastella ha spiegato: “Finalmente abbiamo concluso i lavori di questa strada grazie al Patto territoriale. Ringrazio il presidente Oreste Vigorito per ciò che ha fatto per la realizzazione della strada. E' il segno evidente assieme ai diecimila numeri civici, prima di noi manchevoli, al gas naturale e al depuratore dell'attenzione prioritaria che noi più di tutti abbiamo destinato alle contrade e alle aree rurali del territorio cittadino".

“È un’infrastruttura indispensabile completata grazie a un finanziamento del Patto territoriale di un milione e duecentomila euro” ha invece spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello che ha poi rimarcato: “Un’arteria che collega la zona industriale di Olivola con il raccordo verso la Telese-Caianello”.

L'assessore Pasquariello ha poi confermato l'impegno del Comune di Benevento per reperire i fondi per il completamento della bretella che collega la Fondovalle Vitulanse alla città. “Stiamo cercando di reperire i fondi per completare la strada i cui lavori sono fermi da oltre trent'anni”.

L’intervento eseguito dall'impresa Tecnoc della famiglia Mottola ha previsto la preliminare demolizione della pavimentazione stradale esistente, al fine di consentire il successivo ampliamento della piattaforma stradale e la realizzazione della nuova sezione trasversale, avente larghezza della carreggiata pari a 11,00 metri.

La nuova configurazione della sede stradale è stata realizzata prevalentemente con andamento trasversale a doppia falda, secondo la tipologia cosiddetta 'a schiena d’asino'. E stato realizzato un nuovo sistema di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche.

L’intervento ha inoltre previsto la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata.

In continuità con i precedenti tratti stradali già oggetto di riqualificazione, è stato inoltre realizzato l’impianto di pubblica illuminazione, con moderna tecnologia led.

