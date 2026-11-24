In auto senza patente e con replica di una mitraglietta: fermato dalla Volante Controlli della Polizia di Stato anche per due georgiani

Gli agenti della Volante ieri mattina hanno fermato alla rotonda dei Pentri il conducente di una Fiat Panda. Si tratta di un uomo, di Caserta, già noto alle forze dell'ordine e trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente. Le sorprese sono saltate fuori quando gli agenti hanno perquisito l'auto. Nel bagagliaio un oggetto metallico riproducente una replica dettagliata di una pistola mitragliatrice, priva di tappo rosso, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Per questi motivi è scattato l’ordine immediato di allontanamento e di divieto di ritorno nel comune di Benevento per un periodo di tre anni.

Agenti della Questura sanniti impegnati negli ultimi giorni in una serie di controlli che hanno consentito anche l'identificazione di due georgiani che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf nei pressi della rotonda del Centro Commerciale Buonvento. All’interno del veicolo, dopo un’accurata perquisizione, rinvenuti una borsa con schermatura, solitamente utilizzata per effettuare furti negli esercizi commerciali, e diversi attrezzi da scasso.

A carico dei passeggeri, inoltre, entrambi domiciliati nella provincia di Napoli, emergevano molteplici pregiudizi per reati contro il patrimonio e in particolare per furti in esercizi commerciali.

Nei loro confronti è stato emesso dal Questore di Benevento Giovanni Leuci il provvedimento di immediato allontanamento dal territorio del Comune di Benevento con relativo divieto di ritorno per un periodo di quattro anni.