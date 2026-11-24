Sannio Acque: Errico interroga Fico su tempi, tariffe e garanzie per i Comuni Il consigliere chiede chiarezza alla Regione sul subentro

Il passaggio della gestione del Servizio idrico integrato sannita a Sannio Acque S.r.l., previsto per il primo dicembre 2026, finisce al centro di un’interrogazione regionale. A sollevare la questione è il consigliere di Forza Italia Fernando Errico, che ha chiamato in causa il presidente della Giunta regionale Roberto Fico per ottenere chiarimenti sui tempi del subentro, sugli adempimenti ancora da completare e sulle garanzie previste per Comuni, cittadini e imprese.

Al centro dell’iniziativa ci sono le condizioni amministrative, tecniche e giuridiche che dovranno accompagnare il trasferimento della gestione, anche alla luce dei ricorsi attualmente pendenti davanti al Tar Campania. Errico chiede alla Regione di verificare lo stato effettivo del procedimento e di chiarire se sussistano tutti i presupposti per rispettare la data del 1° dicembre, già comunicata alle amministrazioni comunali.

"È necessario fare chiarezza sui tempi e sulle condizioni del subentro – afferma Errico –. La data del primo dicembre è stata comunicata ai Comuni, ma nel procedimento davanti al Tar sono state evidenziate attività preliminari ancora da completare. La Regione deve spiegare se sussistano tutte le condizioni per procedere e come intenda affrontare le criticità sollevate dalle amministrazioni".

L’interrogazione punta a ottenere una ricognizione dettagliata degli adempimenti necessari, Comune per Comune, con particolare attenzione alle modalità di trasferimento di reti, impianti, patrimonio e personale. Un passaggio che, secondo il consigliere regionale, dovrà essere gestito garantendo chiarezza nelle procedure e continuità nell'erogazione del servizio.

Particolare attenzione viene riservata anche alle conseguenze per gli utenti. Errico chiede infatti quali misure saranno adottate per assicurare la regolare fornitura dell’acqua durante la fase di transizione e come verranno gestiti il trasferimento delle utenze, le banche dati, i depositi cauzionali, gli anticipi sui consumi e le pratiche amministrative attualmente in essere.

Tra i temi sollevati c’è anche quello delle tariffe, con la richiesta di conoscere i criteri che saranno adottati dal nuovo gestore e le eventuali ripercussioni sui bilanci di famiglie e imprese del territorio. Il consigliere vuole inoltre sapere quali strumenti di controllo e vigilanza la Regione intenda mettere in campo per scongiurare aumenti ingiustificati delle bollette.

"Il servizio idrico è essenziale e coinvolge direttamente migliaia di cittadini, famiglie e attività produttive – conclude Errico –. La riorganizzazione deve avvenire nel rispetto delle prerogative dei Comuni e dei diritti degli utenti. È indispensabile un confronto istituzionale con tutte le amministrazioni interessate, attraverso la Regione e l’Ente Idrico Campano, affinché il percorso sia trasparente e non produca disagi o costi ingiustificati per le comunità del Sannio".