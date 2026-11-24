Violenza di genere: i "lenzuoli sospesi" per ricordare le vittime Nel Sannio l'evento in programma a Montorsi di Sant'Angelo a Cupolo

La violenza di genere continua a rappresentare una delle emergenze sociali più dolorose e complesse del nostro tempo. Una realtà che non può essere affrontata soltanto attraverso la cronaca dei femminicidi, ma che richiede consapevolezza, prevenzione, ascolto e un cambiamento culturale profondo. Conoscere i meccanismi della violenza, riconoscerne i segnali, sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto e promuovere una cultura basata sul rispetto e sulla libertà sono passaggi fondamentali per contrastare un fenomeno che coinvolge l'intera società. È proprio da questa consapevolezza che nasce l'esigenza di creare occasioni di confronto e sensibilizzazione, capaci di trasformare il ricordo in partecipazione e l'indignazione in impegno concreto. Perché dietro ogni donna vittima di femminicidio c'è una storia, una vita spezzata, una famiglia e una comunità che porta il segno di una perdita irreparabile.

“Un filo, un fiore… per ognuna”

In questo contesto si inserisce l'iniziativa in programma sabato 28 novembre, alle ore 17.30, nella Chiesa Madre di San Donato, nella frazione di Montorsi, a Sant'Angelo a Cupolo, dove sarà presentata la seconda edizione di “S.O.S. Lenzuoli Sospesi”, numeri 192-193, anno 2026, dal titolo “Un filo, un fiore… per ognuna”. Un lavoro collettivo fatto da donne per le donne, che ha voluto dedicare un pensiero a ciascuna vittima di femminicidio in Italia nel 2026. Al centro del progetto, il forte valore simbolico dei lenzuoli sospesi: spazi di memoria e testimonianza, sui quali si intrecciano fili, fiori e pensieri, trasformando un gesto collettivo in un messaggio di vicinanza, solidarietà e denuncia. Ogni filo e ogni fiore rappresentano un ricordo, un nome, una vita che non deve essere dimenticata. Un'opera che nasce dal dolore, ma che vuole soprattutto trasmettere la volontà di reagire, rompere il silenzio e costruire una maggiore consapevolezza intorno alla violenza contro le donne.

La presentazione sarà anche occasione per approfondire il tema “Violenza di genere: conoscere, riflettere e agire”, attraverso gli interventi di figure che, da prospettive professionali differenti, porteranno il proprio contributo alla discussione.

I protagonisti dell'incontro

Parteciperanno Maria Fanzo, presidente della Cooperativa sociale “Nuovi Incontri”; il maresciallo Gabriella Florio, della Compagnia Provinciale dei Carabinieri di Benevento; Lorenza De Lauri, penalista, e Barbara Facchiano, per Exit Strategy. Un confronto che intende mettere al centro non soltanto il fenomeno della violenza, ma anche gli strumenti per riconoscerla e contrastarla, il ruolo delle istituzioni e delle reti di sostegno e l'importanza di una comunità capace di non voltarsi dall'altra parte. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Terramia A.P.S., insieme ai Cuori Operativi Montorsi, con l'obiettivo di promuovere attraverso l'arte, la partecipazione e il dialogo una riflessione che non si esaurisca nel giorno della manifestazione.

I lenzuoli sospesi diventano così un messaggio rivolto a tutti: ricordare ogni donna significa riconoscere il valore di ogni vita, ma anche assumersi la responsabilità di costruire una società in cui nessuna debba più avere paura