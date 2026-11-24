La curiosità: Sinner operato dallo stesso chirurgo di Pierozzi Lasse Lampainen, ortopedico di fama mondiale, è intervenuto oggi sul campione italiano di tennis

Lasse Lampainen continua ad avere tra le mani articolazioni preziose, quelle dei campioni più importanti del mondo di vari sport. Questa volta è toccato a Jannik Sinner, che proprio oggi è stato operato a Turku in Finlandia dal luminare finnico che gli ha “allungato la banda iliotibiale”. Stop di circa tre mesi per il campione bolzanino che senza poter giocare ha perso il trono principale della classifica mondiale del tennis.

Lasse Lampainen è ortopedico di fama internazionale, tra i massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni tendinee e muscolari. Lo ricorderanno certamente anche i tifosi giallorossi, visto che proprio l'ortopedico finlandese ha operato Edoarto Pierozzi lo scorso 5 novembre, intervenendo sul tendine del bicipite femorale che si era lesionato. Per lo sfortunato difensore del Benevento la prognosi è stata di cinque mesi.

Nella foto Pierozzi già con le stampelle riceve il premio per miglior terzino dellos corso campionato