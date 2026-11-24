Villani e compagna in silenzio dal carcere, Ciervo respinge ogni addebito Benevento. L'inchiesta, in silenzio a Napoli anche le due persone ai domiciliari

Quattro indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, un quinto lo ha invece fatto. Sono le scelte adottate dalle ccinque persone arrestate in una inchiesta della Dda di Napoli e della Squadra mobile su un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina.

Collegati in videoconferenza, dal carcere di Benevento, con il gip del Tribunale di Napoli Chiara Bardi, sono rimasti in silenzio Pasquale Villani, 65 anni, di Benevento, e la compagna Nadiia Kukhar, 64 anni – sono difesi dagli avvocati Andrea De Longis e Diego Cavalieri -, mentre ha respinto ogni addebito Andrea Ciervo, 45 anni, di Sant'Agta dei Goti, dipendente di un patronato, anch'egli finito a Capodimonte. Assistito dall'avvocato Sergio Rando, Ciervo ha spiegato che le pratiche da lui inserite non consentivano alcun ingresso nel nostro Paese perchè si trattava di domande alle quali andava poi allegata documentazione mai prodotta. Tranne in caso: quella di un'azienda di famiglia, così ccome è stata definita nell'ordinanza di custodia cautelare.

Si sono avvalsi di non rispondere al Gip, dinanzi al quale sono comparsi a Napoli, anche Cosimo Palmieri (avvocato Gerardo Giorgione), 64 anni, di Benevento, e Raimondo Ernesto Madau (avvocato Vincenzo Todesca), 71 anni, di Pietradefusi, che erano invece stati sottoposti ai domiciliari.

Come anticipato da Ottopagine, sono diciotto, complessivamente, gli indagati in una inchiesta supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalla collaborazione di alcune delle vittime. I fatti vanno da gennaio 2022 ad aprile 2026.

Nel mirino degli inquirenti l'esistenza di una presunta associazione finalizzata al sistematico favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 33 cittadini extracomuntari mediante “I'indebito utilizzo delle procedure previste dal cosiddetto "Decreto Flussi".

Secondo l'ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe “predisposto un articolato sistema per favorire I'ingresso e la permanenza in Italia di stranieri privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente, attraverso la predisposizione di documentazione ideologicamente falsa, la simulazione di rapporti di lavoro, la produzione di dichiarazioni di ospitalita non veritiere e I'utilizzo di immobili e aziende per attestare situazioni inesistenti”.

Le indagini avrebbero inoltre consentito di accertare I'inoltro di numerose richieste di nulla osta al lavoro subordinate a rapporti lavorativi fittizi nonché la presentazione di documentazione mendace finalizzata all'ottenimento o al rinnovo di titoli di soggiorno, in cambio del pagamento di consistenti somme di denaro da parte dei cittadini stranieri interessati.