Paziente morto, dottoressa condannata a risarcire il danno ai familiari Benevento. Il dramma nel 2013, la decisione della Corte di appello civile

La Corte di appello civile ha condannato al risarcimento del danno la dottoressa Roberta Maria Pennacchio (avvocato Antonio Aprea), chiamata in causa, come sanitario di turno al Fatebenefratelli, per la morte di un paziente avvenuta il 16 novembre del 2013.

Una vicenda per la quale la professionista era stata condannata in primo grado a 9 mesi, pena sospesa, dal Tribunale di Benevento, e assolta in secondo grado, con una sentenza impugnata dinanzi alla Suprema Corte dalle due parti civili, rappresentate dall'avvocato Nico Colangelo, ma non dalla Procura generale, con un ricorso accolto dalla quarta sezione della Cassazione, che aveva dunque rinviato al giudice civile di appello una decisione sui soli effetti civili. Ora è arrivata, "accertata la responsabilità" del medico, con le parti civili assiste anche dagli avvocati Pasquale Tarricone e Giancarlo Caporaso.

E' una ulteriore tappa della storia di Carmine Masone, 64 anni, di Benevento, che si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale del viale Principe di Napoli, lamentando dolori ad un braccio ed allo stomaco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, al paziente, accompagnato da due figlie che avevano illustrato la sua condizione di cardiopatico, era stato praticato un prelievo di sangue ed un elettrocardiogramma, dopo i quali la dottoressa avrebbe individuato in una cattiva digestione la causa dei sintomi accusati dall'uomo. Che a quel punto, rassicurato, aveva deciso di lasciare l'ospedale, rientrando nella sua abitazione. Il dramma si era consumato a distanza di alcune ore, nel corso della notte, quando un malore non gli aveva dato scampo.