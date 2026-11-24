Violenza di genere, le iniziative di Prefettura di Benevento e scuole Valore della formazione degli insegnanti nell'ambito di una strategia di prevenzione

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Prefettura di Benevento in collaborazione con l'Ambito Territoriale VIII dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha promosso, nelle giornate del 23 e 24 novembre, presso il Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, due giorni di formazione dal titolo «La sinergia istituzionale al servizio dell'educazione per il contrasto alla violenza di genere e il supporto alle vittime di femminicidio».

L'iniziativa è stata rivolta ai Docenti Referenti di Educazione alla Legalità delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia, con l'obiettivo di fornire loro strumenti concreti per riconoscere i segnali di disagio, individuare le situazioni di rischio e conoscere i percorsi di ascolto e tutela attivabili a sostegno delle vittime.

Il percorso formativo, articolato in due sessioni mattutine, ha previsto momenti di approfondimento e confronto con esperti e rappresentanti delle istituzioni. Sono intervenuti un magistrato della Procura della Repubblica di Benevento, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, un medico designati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, in raccordo con il «Percorso Rosa» dell'AORN San Pio, due psicologi dell'ASL Benevento, la responsabile della Casa Rifugio Viola e del Centro Antiviolenza Pro.Ce.Do di Benevento, il presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA) e coordinatore nazionale del progetto RE.S.P.I.R.O e la presidente dell’Associazione nazionale EDELA per gli orfani di femminicidio

Il Prefetto di Benevento, Raffaella Moscarella, ha posto l'accento sul valore della formazione degli insegnanti nell'ambito di una strategia di prevenzione della violenza di genere che deve coinvolgere l'intera comunità. Ha evidenziato, in particolare, la necessità di investire maggiormente nella preparazione dei docenti, considerato che, mentre le iniziative di sensibilizzazione sul tema sono spesso rivolte agli studenti, sono meno frequenti le occasioni di approfondimento dedicate a chi rappresenta, ogni giorno, un punto di riferimento per i giovani e può intercettare precocemente situazioni di fragilità e disagio.

La scuola, ha sottolineato, non è soltanto luogo di apprendimento, ma anche un presidio fondamentale di prevenzione culturale, chiamato a contrastare stereotipi, discriminazioni e modelli relazionali fondati sul possesso e sulla prevaricazione. In questo contesto, gli insegnanti possono svolgere un ruolo decisivo, diventando vere e proprie «sentinelle», capaci di cogliere i primi segnali di difficoltà, offrire ascolto e orientare verso la rete istituzionale competente.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti promossi a Benevento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. La giornata si aprirà alle ore 10 al Teatro Romano, dove si terrà l’incontro dal titolo «Tingiamo di arancione il mondo: finiamo la violenza contro le donne ora!», promosso dalla Direzione del Teatro in collaborazione con la Procura della Repubblica. L’appuntamento vedrà il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole e degli studenti, che contribuiranno con testimonianze, interventi e performance artistiche, dando voce a un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema. Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà invece la volta della sesta edizione di Self-portrait, quest’anno intitolata «Oltre il silenzio, in cammino per la libertà». Circa 200 donne e oltre 30 associazioni prenderanno parte a un percorso collettivo che attraverserà il centro storico cittadino: partendo da diversi punti della città, i partecipanti si ritroveranno lungo corso Garibaldi per poi proseguire insieme verso piazza Santa Sofia. Una manifestazione che, attraverso la partecipazione e la condivisione, intende trasformare le strade della città in uno spazio di memoria, consapevolezza e impegno comune contro ogni forma di violenza sulle donne.