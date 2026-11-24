Megaparcheggio. Dorme in un box: 40enne identificato e affidato a Cri Intervento della Polizia Municipale di Benevento

Ancora un intervento degli agenti della Polizia Municipale all'interno dell'area del megaparcheggio e sede del Comune di Benevento per individuare e dare assistenza agli stranieri che si accampano in quei luoghi. Dopo l'intervento all'interno del megaparcheggio, gli agenti hanno individuato un 40enne marocchino che aveva scelto uno dei box - garage del comune come 'casa'. L'uomo, in regola con i documenti per soggiornare in Italia, è stato preso in carico dai servizi sociali con l'ausilio della Croce Rossa per offrire una sistemazione dignitosa. Al termine dei rilievi e del controllo, il box è stato sgomberato.

L’intervento rientra nel più ampio piano di monitoraggio delle aree pubbliche e delle infrastrutture cittadine predisposto dal Comando di Polizia Municipale per garantire il decoro urbano, la sicurezza delle strutture e il tempestivo supporto alle persone in condizioni di fragilità.