Al Vigorito si affrontano Benevento ed Empoli per la tredicesima giornata di Serie B. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti. La Strega è reduce da quattro partite senza successi e dalla sconfitta esterna rimediata contro la Sampdoria. I toscani guidati dall'ex Andreoletti, invece, non vincono da ben nove incontri consecutivi.
Benevento-Empoli, il tabellino
BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Maita, Prisco, Kouan; Cherubini, Tumminello, Okereke. A disp.: Esposito, Caldirola, Siatounis, Salvemini, Lamesta, Mannini, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Saio, Mignani, Verdi. All.: Floro Flores
EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Egan, Biondini, Yepes, Saporiti, Zedadka; Shpendi, Ceesay. A disp.: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Meznar, Di Stefano, Bandinelli, Antonini, Berizzi, Deli, Orlandi, Belardinelli, Corrado. All.: Andreoletti
Arbitro: Mazzoni. Assistenti: Ceolin e Laghezza. Quarto ufficiale: La Penna. VAR e AVAR: Dionisi e Del Giovane