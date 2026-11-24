Serie B / Diretta Benevento-Empoli, le formazioni ufficiali LIVE Segui la testuale del match valido per la tredicesima giornata del torneo cadetto

Al Vigorito si affrontano Benevento ed Empoli per la tredicesima giornata di Serie B. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti. La Strega è reduce da quattro partite senza successi e dalla sconfitta esterna rimediata contro la Sampdoria. I toscani guidati dall'ex Andreoletti, invece, non vincono da ben nove incontri consecutivi.

Benevento-Empoli, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Maita, Prisco, Kouan; Cherubini, Tumminello, Okereke. A disp.: Esposito, Caldirola, Siatounis, Salvemini, Lamesta, Mannini, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Saio, Mignani, Verdi. All.: Floro Flores

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Egan, Biondini, Yepes, Saporiti, Zedadka; Shpendi, Ceesay. A disp.: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Meznar, Di Stefano, Bandinelli, Antonini, Berizzi, Deli, Orlandi, Belardinelli, Corrado. All.: Andreoletti

Arbitro: Mazzoni. Assistenti: Ceolin e Laghezza. Quarto ufficiale: La Penna. VAR e AVAR: Dionisi e Del Giovane