Benevento-Cesena, parte la prevendita Dalle 10 di questa mattina alle 15 del 10 ottobre. Consentita la vendita on line

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 5 ottobre 2026 e fino alle ore 15:00 del 10 ottobre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma ETES.IT e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di campionato di Serie BKT Benevento-Cesena, in programma il giorno 10 ottobre 2026 alle ore 15:00.

Questi i prezzi dei biglietti

Curva Sud 13 euro (ridotto 11)



Curva Nord Family 13 (ridotto 11)



Distinti 18 (ridotto 15)



Tribuna Inferiore 23 (ridotto 20)



Tribuna superiore scoperta 28 (ridotto 25)



Tribuna superiore coperta 33 (ridotto 30)



Tribuna centrale 50



Settore ospiti 13.



*Ai prezzi sopra indicati andranno aggiunte le commissioni previste dal circuito ETES pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

Lunedì 5 ottobre 2026 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Martedì 6 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Mercoledì 7 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Giovedì 8 ottobre 2026 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Venerdì 9 ottobre 2026 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

Sabato 10 ottobre 2026 – CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 13:00 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 12:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 10:00 di oggi 5 ottobre 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore CURVA SUD INFERIORE E SUPERIORE ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.