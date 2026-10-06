Who’s in CTRL?: a Benevento Giovanni Severini incontra giovani e professionisti Venerdì 9 ottobre a Palazzo Paolo V il seminario interattivo

Chi controlla davvero le tecnologie che stanno cambiando il nostro modo di studiare, lavorare e vivere? E quali responsabilità accompagnano lo sviluppo sempre più rapido dell’intelligenza artificiale?

Sono alcune delle domande al centro di “Who’s in CTRL? Le Big Tech e i dilemmi etici”, il seminario interattivo in programma venerdì 9 ottobre 2026, dalle ore 16.00 alle 18.00, nella Sala del Piccolo Teatro di Palazzo Paolo V a Benevento.

L’iniziativa è promossa da ICT Campus ITS Academy, Sannio Valley e dal Comune di Benevento, con l’obiettivo di affiancare alla formazione sulle competenze digitali una riflessione più ampia sulle conseguenze economiche, sociali e ambientali delle tecnologie che utilizziamo ogni giorno.

A guidare l’incontro sarà Giovanni Severini, professionista del settore tecnologico con una lunga esperienza internazionale, oggi a Seattle, dove opera nell’ecosistema Microsoft. Con il suo approccio diretto Severini coinvolgerà il pubblico in un confronto che partirà dall’intelligenza artificiale per toccare temi come il potere delle grandi piattaforme tecnologiche, la dipendenza dalle infrastrutture digitali, la sostenibilità dei data center, la sovranità tecnologica e il ruolo dell’uomo nelle decisioni affidate agli algoritmi.

Non una lezione tradizionale, dunque, ma un incontro pensato per stimolare domande e partecipazione, rivolto innanzitutto ai giovani che si stanno formando per lavorare nei settori della cybersecurity, del cloud, dei dati e dello sviluppo software, ma aperto anche a studenti, docenti, imprese, professionisti e cittadini interessati alle trasformazioni in corso.

Il titolo stesso, “Who’s in CTRL?”, richiama il cuore dell’appuntamento: capire non soltanto che cosa le nuove tecnologie siano in grado di fare, ma chi ne orienta lo sviluppo, chi ne stabilisce le regole e quale spazio rimane alla responsabilità delle persone.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre, dalle 16 alle 18, presso la Sala del Piccolo Teatro di Palazzo Paolo V, a Benevento.