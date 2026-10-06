A Sant'Agata de' Goti il Gala Concert "Il Bel Canto" per la pace Il 10 ottobre l'iniziativa promossa dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso

Il 10 ottobre alle 19, nella meravigliosa cornice del Duomo di Sant’Agata dei Goti, la Società Operaia di Mutuo Soccorso promuove il Gala Concert “Il Bel Canto” per la pace. Protagonista dell’evento sarà il Maestro Simone Alaimo, autorevole interprete della scena lirica nazionale e internazionale.

L’iniziativa rappresenta un'importante occasione per il territorio e si propone di promuovere la cultura musicale e valorizzare il patrimonio artistico italiano, offrendo al contempo un significativo momento di aggregazione e crescita per la nostra comunità. Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionale, attraverso un raffinato programma musicale, ispirato alla grande tradizione del “Bel canto” italiano, un percorso fatto di bellezza, armonia e condivisione. Accanto al Maestro Alaimo, si esibiranno artisti di riconosciuto valore, contribuendo a creare un momento di rara intensità, un percorso alternato tra lirica e momenti di brillantezza teatrale, pensato per coinvolgere non soltanto gli appassionati del genere, ma un pubblico ampio e trasversale, accomunato dalla passione per la grande musica.

In un momento storico in cui il dialogo e la cooperazione assumono un'importanza sempre maggiore, la Società Operaia di Mutuo Soccorso intende richiamare l'attenzione sui valori della convivenza pacifica, del rispetto delle differenze e della costruzione di relazioni fondate sulla reciproca comprensione. L'iniziativa rappresenta l'occasione per rafforzare il legame tra la Società Operaia e la comunità, ma soprattutto per riunire istituzioni, associazioni e cittadini in un comune impegno, volto a promuovere la pace come valore assoluto.

In occasione del concerto, la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, situata a pochi passi dal Duomo, resterà aperta al pubblico. Sarà possibile accedere agli spazi del sodalizio e conoscere le attività che vengono realizzate nel corso dell’anno. Un’apertura che assume un significato particolare anche in rapporto alle nuove generazioni, alle quali si intende trasmettere un patrimonio associativo radicato nella storia della comunità e, allo stesso tempo, proiettato verso il futuro.

“Abbiamo voluto questa iniziativa perché crediamo che una realtà come la Società Operaia debba continuare a dialogare con la città e trovare nuove occasioni per rinnovarsi – dichiara Antonio Piscitelli, Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso. La musica ci offre la possibilità di farlo in una cornice particolarmente significativa, quella del Duomo, mentre l’apertura della nostra sede permetterà di vivere la serata anche attraverso un contatto diretto con i luoghi e con la storia del nostro sodalizio. Guardiamo con particolare attenzione ai giovani, perché saranno loro a raccogliere il testimone di un’esperienza che ha attraversato generazioni e che può ancora offrire molto alla nostra comunità. Il nostro desiderio è che chi entrerà nella sede possa sentirsi accolto, incuriosito e libero di conoscere ciò che facciamo.

Il Gala Concert “il Bel Canto” per la pace nasce dall’incontro tra cultura, memoria e futuro: una serata da vivere insieme e un’occasione per continuare a costruire, con nuove energie, il cammino della Società Operaia».

La serata vedrà protagonisti, accanto al Maestro Alaimo, il soprano Diletta Maria Di Cosimo, il tenore Giuseppe Galante, il baritono Hosung Lee, accompagnati dal Maestro Guido D’Angelo al pianoforte e con loro il Coro di Benevento “OrzellecAlaimo” Incanto.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso desidera rivolgere un particolare ringraziamento alle realtà che hanno offerto il loro prezioso contributo alla realizzazione del Gala Concert, con il quale è stato possibile garantire la partecipazione gratuita. Il ringraziamento va: alla BCP – Banca di Credito Popolare, ai Centri Polimedici Sanpio, alla SIA Ingegneria e Ambiente, a VG Service S.r.l. Unipersonale, all’Antico Borgo Ristorante-Pizzeria, a Gioi Art, alla Farmacia Ievoli, a Buonomo Gioielli, a Parricelli S.r.l., a Perna Costruzioni e a Smile Dental Center, oltre che ad Arkadia e Amateur Choir per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.

La Società Operaia ringrazia, inoltre, l’Amministrazione comunale per il patrocinio morale, per l’attenzione dimostrata nei confronti dell’iniziativa.

Il Gala Concert “Il Bel Canto” per la pace sarà una serata nel segno della musica e dei valori che da sempre accompagnano il nostro sodalizio, perché la pace non nasce soltanto dai grandi gesti, ma anche dalla capacità di ascoltare, condividere e lasciarsi ispirare.