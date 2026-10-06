Confindustria. Michele Ferringo eletto alla guida Sezione Ambiente ed Energia Riorganizzazione strategica dei settori chiave per la transizione ecologica ed energetica del Sannio

Michele Ferringo è il nuovo Presidente della Sezione Ambiente ed Energia di Confindustria Benevento. L'elezione, avvenuta nel corso dell'Assemblea di sezione, segna l'avvio di un importante percorso di integrazione incentrato sui temi della sostenibilità, dell'efficienza energetica e dell'economia circolare per il territorio sannita.

La nascita della Sezione accorpata rappresenta un passo strategico all'interno della visione di Confindustria Benevento per offrire un supporto sempre più strutturato e trasversale alle imprese associate.

Per Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento «L'accorpamento delle Sezioni Ambiente ed Energia risponde a una precisa ed ineludibile esigenza industriale e di sistema. Oggi non è più possibile scindere le politiche ambientali dai modelli di approvvigionamento ed efficienza energetica: sono due facce della stessa medaglia che guidano la transizione e la competitività del nostro tessuto produttivo. Unificare queste due realtà aziendali all'interno dell'Associazione ci consentirà di creare sinergie immediate, semplificare le interlocuzioni istituzionali e proporre progettualità ad alto impatto per le imprese. »

Michele Ferringo, neo presidente della Sezione Ambiente ed energia ha dichiarato «Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami nell'assumere la guida di una Sezione così centrale per lo sviluppo del Sannio. Il nostro obiettivo principale sarà affiancare le aziende territoriali nel cogliere le opportunità legate alla transizione verde, promuovendo partnership strategiche con gli enti locali e valorizzando le buone pratiche di economia circolare già presenti nel nostro territorio. Questo cammino operativo, però, non sarà il lavoro di un uomo solo e non si esaurirà all’interno del consiglio di presidenza. Lo faremo insieme a tutta Confindustria Benevento.»

La squadra di Presidenza della Sezione Ambiente ed energia risulta così composta: Michele Ferringo – Presidente; Carmen Pocaro – Consorzio Campale Stabile - Consigliere; Felice Pepe – Farenergia srl - Consigliere; Gerardo Santucci – Officine Sostenibili SB srl - Consigliere; Michele Zullo – Miwa Energia spa – Consigliere.