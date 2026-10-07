C'è il quarto Festival diocesano del lavoro Idee in movimento per “Toccare con mano…la realtà”

Freschi di vittoria del XX bando nazionale di progettazione sociale “Idee in Movimento” (organizzato dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, in collaborazione con la Caritas Italiana, la Pastorale Sociale e del Lavoro e il Progetto Policoro), sabato 10 ottobre, a partire dalle 9:30 e fino alle 13 a Sant'Agata de' Goti (BN), presso l’IIS A.M. De’ Liguori, torna il Festival diocesano del Lavoro, giunto alla sua quarta edizione, prima della tappa della II edizione della Scuola diocesana d’Imprenditorialità "Pronti per l'Impresa?!?". Organizzato dal Progetto diocesano (Caritas diocesana-Pastorale Sociale e del Lavoro-Pastorale Giovanile), dalla Scuola diocesana d'Impegno Socio-Politico e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica diocesano,

Quest'edizione 2026, intitolata “Toccare con mano….la realtà”, vuole partire dall'attuale situazione del lavoro in provincia di Benevento, da occhiali da indossare per guardare il presente non da passivi spettatori ma da possibili protagonisti, da uno sguardo oggettivo sulla realtà da toccare con mano e con speranza. Aiuteranno a sviscerare e ad analizzare l’argomento, il vicepresidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini, il direttore della Scuola diocesana d'Impegno Socio-Politico don Matteo Prodi e le testimonianze di tre giovani imprenditori nei filoni agricolo (Caseificio Marcantonio di Pietraroja), agro-alimentare (Azienda Agricola Ialacci di Pietraroja) e dei servizi digitali e comunicazione (Agenzia di Comunicazione “Diamante Content”, partner del progetto). Prima dell’intervento dei relatori, rivolgeranno un saluto alla platea il dirigente scolastico del De’ Liguori Maria Rosaria Icolaro, il sindaco di Sant’Agata de’ Goti Giovannina Piccoli, il segretario nazionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Maurizio Biasci e l’Animatrice di Comunità del Progetto Policoro Francesca Piscitelli. Le conclusioni saranno affidate al vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro. Il tutto sarà moderato dal giornalista de “Il Mattino” Vincenzo De Rosa. Al termine delle stesse, l'agenzia di comunicazione Diamante Content allestirà e gestirà un workshop pluri-tematico.

Hanno aderito alla partecipazione del Festival, l’IIS A. M. De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti, l’Istituto “Luigi Sodo” – Liceo Classico e Liceo Scientifico Osa di Cerreto Sannita e l’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita. E proprio giovani e imprenditori sono sempre stati al centro dell’azione diocesana, sul tema del lavoro, dal 2018 ad oggi. Una volontà precisa e decisa sia da parte dei vescovi diocesani Battaglia (fino al 2020) e Mazzafaro (dal 2021 ad oggi), sia da parte del gruppo di lavoro del Progetto Policoro diocesano (Caritas-Pastorale Sociale e del Lavoro-Pastorale Giovanile), attualmente composto dalla Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico e dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Proprio in virtù di questo, nel gennaio 2024 nacque la Scuola diocesana d’Imprenditorialità (frutto di un percorso più ampio denominato “Giovani & Lavoro”) con l’idea e l’obiettivo di respingere la rassegnazione e alimentare la speranza, ponendo un freno alla piaga della disoccupazione e alla fuga dalle aree interne e provando a costruire ponti per opportunità lavorative sul territorio, a partire dal dialogo con le imprese e dalla formazione allì’autoimprenditorialità.